Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка новогодних украшений

    Поставка новогодних украшений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних украшенийНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889954

    Уникальный номер закупки

    2/0161/АД2021/30112021

    Номер закупки

    2/0161/АД2021/30112021

    Наименование закупки

    Поставка новогодних украшений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    01.12.2021 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1_0161.docx

    __ПРОТОКОЛ_для_един.поставщика.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 453

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    h.a.panko@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панко Христина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних украшений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 13:0001.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889954Подведение итогов не позднее Поставка новогодних украшенийНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних украшений

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    32.99.51.112

    Игрушки и украшения елочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.2

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фот отоварами и оптическими товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1097601/name/61a74777672a94.38576235

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фот отоварами и оптическими товарами"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014252
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащегося газа в район КС-1 «Новоуренгойская»
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта...
    593649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    10 850 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202079
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных...
    594902
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
    Дата аукциона:
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП202078
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    весы конвейерные автоматические непрерывного действия
    594899
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080726
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (7)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593542
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 881 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211046620
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского муниципальных районов Омской области.
    Выполнение работ строительно-монтажных по строительству газопроводов на территории...
    588254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    21 576 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО «ОКБ «Факел»
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089700
    Поставка осветительного оборудования
    Поставка осветительного оборудования
    594879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    687 127
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    Теплосеть
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211089697
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора, на оказание услуг по капитальному ремонту насосного агрегата WILO CronoBloc BL 125/400-90/4 установленного на объекте 2-й Водоподъем ООО «Теплосеть» в 2022 году».
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего...
    594890
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    270 268
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068971
    Поставка батарей аккумуляторных
    Поставка батарей аккумуляторных
    591771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 161 304
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить