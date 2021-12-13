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    Главная / Торги / 259/01.12.21/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка химических реактивов

    259/01.12.21/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка химических реактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889979

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    259/01.12.21/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    259/01.12.21/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка химических реактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_318__от_21.01.2022.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:30 GMT +313.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 07:0014.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889979Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивовСалават

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2022 12:0001.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889979Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.02.202201.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889979Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов

    Начальная цена

    796 304,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138180/name/61ea91edd86315.50009830

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 450.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 520.00000

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