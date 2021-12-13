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Номер извещения
32110889979
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
259/01.12.21/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка химических реактивов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических реактивов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:30 GMT +313.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 07:0014.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889979Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивовСалават
Подведение итогов не позднее
01.02.2022 12:0001.02.2022 12:0001.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889979Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивов
Начальная цена
796 304,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
20.59.52.194
20.59
Документация лота
Кол-во: 450.00000
Кол-во: 520.00000
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