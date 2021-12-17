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    Главная / Торги / Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"

    Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009749Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "ГазОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081899-306-2021

    Наименование закупки

    Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А

    Контактный телефон

    +7 3812 35-48-21

    Адрес электронной почты

    tenderSM_KK@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахончик Олеся Викторовна

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газ

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009749Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "ГазОмск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газ

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