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Номер извещения
АП009749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахончик Олеся Викторовна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газ
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009749Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "ГазОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение футеровочных работ по ремонту технологических установок 36/1-1, 36/3-4, Ин. газ, Сульфонатные присадки в филиале ООО "Газ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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