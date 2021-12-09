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Номер извещения
АП009747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР и ПНР по проекту "Системы производственного учета АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Замена приборов измерения расхода" (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-17
Адрес электронной почты
Antoschenko.SA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антощенко Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Омск
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Лот № 2 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Техническое перевооружение средств измерений системы производственного учета АО "Газпромнеф
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009747Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Техническое перевооружение средств измерений системы производственного учета АО "ГазпромнефОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот № 2 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Техническое перевооружение средств измерений системы производственного учета АО "Газпромнеф
Официальный сайт, на котором размещена документация
Лот № 1 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Системы производственного учета АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Замена приборов измерения расхода.
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009747Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Системы производственного учета АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Замена приборов измерения расхода.Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот № 1 Выполнение СМР и ПНР по проекту "Системы производственного учета АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Замена приборов измерения расхода.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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