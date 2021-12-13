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Номер извещения
ГП112099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
01.12.2021 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
v.galankina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Галанкина Валерия Александровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112099Дата и время окончания срока приема заявок Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кгБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 08:3014.12.2021 08:3014.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112099Дата и время вскрытия заявок Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кгБалашиха
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112099Подведение итогов не позднее Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кгБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кг
Начальная цена
1 373 496,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка нержавеющих кругов в кол-ве 3111 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО "Криогенмаш", Моск.обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
24.52.10.000
Документация лота
Кол-во: 3111
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