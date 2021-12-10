Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009745 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 540-74-50 Факс -- Адрес электронной почты ale.smirnova@gazartstroy.ru Ф.И.О. контактного лица Розе Алёна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru