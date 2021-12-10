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    Главная / Торги / Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009745Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 17:30 GMT +310.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009745Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 17:3024.12.2021 17:3024.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009745Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 17:3024.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009745Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по приему отходов (с целью обработки, утилизации, обезвреживания или передачи третьим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности) на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) в рамках реализации объектов при обустройстве Чаяндинского НГКМ для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    7 600 720,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом"

    Кол-во: 14.583

    "Позиция 2"

    "Отходы минеральных масел трансмиссионных"

    Кол-во: 47263.33

    "Позиция 3"

    "Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных"

    Кол-во: 42418.88

    "Позиция 4"

    "Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные"

    Кол-во: 2.45

    "Позиция 5"

    "Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные"

    Кол-во: 9.013

    "Позиция 6"

    "Фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные"

    Кол-во: 2.118

    "Позиция 7"

    "Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные"

    Кол-во: 63.379

    "Позиция 9"

    "Камеры пневматических шин автомобильных отработанные"

    Кол-во: 0.064

    "Позиция 10"

    "Отходы проявителей рентгеновской пленки"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 11"

    "Отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 12"

    "Отходы фотобумаги"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 13"

    "Пленка рентгеновская отработанная"

    Кол-во: 0.1

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