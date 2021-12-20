Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке рабочей документации (включая сбор и оформление исходно-разрешительной документации) для строительства газопроводов давлением до 1,2 Мпа (включительно) от точки присоединения к сети газораспределения до объекта (границы земельного участка)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110913306 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-33/2021/КФ Наименование закупки Определение подрядчика для выполнения работ по подготовке рабочей документации (включая сбор и оформление исходно-разрешительной документации) для строительства газопроводов давлением до 1,2 Мпа (включительно) от точки присоединения к сети газораспределения до объекта (границы земельного участка) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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