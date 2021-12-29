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    Главная / Торги / Вода питьевая

    Вода питьевая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889798Дата и время окончания срока приема заявок Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вода питьевая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NesterovaNA@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вода питьевая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 09:00 GMT +329.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889798Дата и время окончания срока приема заявок Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2021 09:0029.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889798Дата и время вскрытия заявок Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 16:3030.12.2021 16:3030.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889798Подведение итогов не позднее Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:3030.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889798Подведение итогов не позднее Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода питьевая

    Начальная цена

    1 078 844,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    36.0

    Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Классификатор ОКВЭД2

    36.0

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126419/name/61cc50f9ba0f81.51825631

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Забор, очистка и распределение воды"

    Кол-во: 8737.00000

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