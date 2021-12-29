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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110889798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вода питьевая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
Почтовый адрес
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
Контактный телефон
+7 4872 25-24-00
Факс
--
Адрес электронной почты
NesterovaNA@tulaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерова Наталья Андреевна
Место рассмотрения предложений
г.Тула ул.М.Тореза, 5а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вода питьевая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2021 09:00 GMT +329.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889798Дата и время окончания срока приема заявок Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2021 09:0029.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889798Дата и время вскрытия заявок Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 16:3030.12.2021 16:3030.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889798Подведение итогов не позднее Вода питьеваяг.Тула ул.М.Тореза, 5а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вода питьевая
Начальная цена
1 078 844,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
36.0
36.0
Документация лота
Кол-во: 8737.00000
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