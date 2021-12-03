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    Главная / Торги / Сварочные электроды ESAB 3мм

    Сварочные электроды ESAB 3мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112090Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные электроды ESAB 3ммМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сварочные электроды ESAB 3мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    01.12.2021 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_сварочные_электроды.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочные электроды ESAB 3мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2021 12:00 GMT +303.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112090Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные электроды ESAB 3ммМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2021 12:0003.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112090Дата и время вскрытия заявок Сварочные электроды ESAB 3ммМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.12.202103.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112090Подведение итогов не позднее Сварочные электроды ESAB 3ммМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочные электроды ESAB 3мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15

    Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой_договор1.docx

    01.12.2021

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочные электроды ESAB 3мм"

    Кол-во: 20

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