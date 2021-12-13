www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009744
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключение договора на выполнение работ по повышению нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости нагнетательных и профиля притока добывающих скважин на Чатылькинском и Западно-Чатылькинском месторождениях для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости наг
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009744Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости нагТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости наг
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.