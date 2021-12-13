Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключение договора на выполнение работ по повышению нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости нагнетательных и профиля притока добывающих скважин на Чатылькинском и Западно-Чатылькинском месторождениях для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009744 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0077333-301-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключение договора на выполнение работ по повышению нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости нагнетательных и профиля притока добывающих скважин на Чатылькинском и Западно-Чатылькинском месторождениях для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости наг Дата и время окончания срока приема заявок 13.12.2021 09:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009744 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости наг Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение работ по повышение нефтеотдачи пластов и применению физико-химических технологий по выравниванию профиля приемистости наг Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт