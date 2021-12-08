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Номер извещения
АП009743
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 12:30 GMT +308.12.2021 12:3008.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009743Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)Москва
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 17:3022.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009743Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.12.202122.12.2021 17:3022.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009743Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод с объектов строительства Обустройство Чаяндинского НГКМ» - ВЗиС 105 км, ВЗиС 152 км на территории Ленского района Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
17 789 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
37.00.11
Документация лота
Кол-во: 1200
Кол-во: 1200
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