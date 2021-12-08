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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1443
Факс
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Адрес электронной почты
E.Bondarenko@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 15:00 GMT +308.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 15:3008.12.2021 15:3008.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112087Дата и время вскрытия заявок Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112087Подведение итогов не позднее Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Темрюкский район, Морской порт Тамань, участок №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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