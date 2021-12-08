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    Главная / Торги / Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.

    Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24491

    Наименование закупки

    Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__24491_.xlsx

    ПС_70_2_10_С2.1.7.9_ПТ_Изм.1.pdf

    ПС_70_2_10_С2.1.7.10_ПТ_Изм.1_Рев.4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1443

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Bondarenko@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:00 GMT +308.12.2021 15:0008.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 15:3008.12.2021 15:3008.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112087Дата и время вскрытия заявок Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112087Подведение итогов не позднее Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112087Подведение итогов не позднее Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Блок-контейнер автоматического пожаротушения по ПС/ОЛ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

     Краснодарский край, Темрюкский район, Морской порт Тамань, участок №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок-контейнер автоматического пожаротушения №1 ПС-70/2-10-С2.1.7.10-ПТ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок-контейнер автоматического пожаротушения №1, ПС-70/2-10-С2.1.7.9-ПТ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

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