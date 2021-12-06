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    Главная / Торги / Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».

    Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009742

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор СТНГ-ЗКП-с ОБС.doc

    Форма_КП фильтры.xlsx

    Форма ТЗ фильтры.docx

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 13:00 GMT +306.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009742Подведение итогов не позднее Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009742Подведение итогов не позднее Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для дорожно-строительной техники, колесной техники. (базис г. Усть-Кут) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    9 454 369,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр трансмиссии 32/925197; 32/925905; 817/17060; ZGAQ00001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Фильтр гидравлический KNJ0288; 332/B7467; 4363399; 689-34401001; 366-701-09511"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный 320/07426"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный 320/07394; 320/07057; 320/07155"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный 32/925975; 32/925915; RE509208; 84565926"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный наружный 32/925682"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Фильтр гидравлический 32/925346; 32/913500; 32/910100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный ДВС 4448336; 29141-04341; 4661256; 4658521; B222100000494K; 37438-09000; 65.05510-5020B; 600-211-1231"

    Кол-во: 160

    "Позиция 9"

    "Фильтр топливный 4192631; 30-00302-00; 43543-01500; 600-311-8293; 65.12503-5016; 400504-00218; 5310808"

    Кол-во: 75

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный 32/925763; 3973233; 119-53401000; 263F1-07031"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный сепаратор 600-319-3610; 7381816"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Фильтр топливный 4326739"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный-сепаратор с колбой в сборе PL270"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный ДВС 51.05504-0122"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Фильтр масляный сапуна 51.01804-6002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Фильтр топливный 51.12503-0063; 51.12503-0061; 10289138"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный наружный 81.08405-0021"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный 600-319-3750; 3973232"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Фильтр воздушный наружный 363-613-25010; 600-185-5110"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Фильтр воздушный внутренний 363-614-95010; ME442326; 600-185-5120"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Фильтр масляный ДВС 600-211-1340"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Фильтр топливный-сепаратор 600-319-4540"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Фильтр воздушный наружный 600-185-6110; 32143-16000; 4466269; 725.1109560-20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Фильтр крышки гидробака 20Y-60-21470"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Фильтр гидравлический сливной (сетка) 42N60-11610"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Фильтр масляный 6675517, 6678233, 16414-32434, 37438-07800; 406.1012005; 3105.1017010; 2101.1012005"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Фильтр масляный 2654407; 450503; 7W2326; ФМ035-1012005; ФМ009-1012005"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Фильтр топливный 6667352"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Фильтр топливный 6911907; 26560201"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Фильтр топливный-сепаратор (с колбой) 7251998; 4415122"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Фильтр воздушный наружный 6910725"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный внутренний 6910726"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный (наружний) 6666375; 32143-11800; 2175.126"

    Кол-во: 35

    "Позиция 34"

    "Фильтр гидравлический (новые модели) 6686926"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Фильтр гидравлический 7024037"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный внутренний 363-614-61220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фильтр линейный в сети рулевого управления/блокировки вала (система выбора режима) 366-733-75070"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Фильтр сапуна гидробака 336-600-07511; 336-600-07510"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Фильтр гидравлический сливной длинный в гидробак 366-733-60030; фильтр всасывающий 366-737-00030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Фильтр сливной гидролинии (гидробак)/полнопроточный 366-713-10050; 366-733-50030; 366-737-40030"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Фильтр линейный КПП 366-712-75070; 366-712-79510"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Фильтр воздухоосушителя 368-703-65051"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Фильтр очистки масла 10297295; 2992544"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Фильтр топливный-сепаратор 10044302; 11080108; S096151; 31945-87000; 05717961; 1604-7543-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Фильтр топливный грубой очистки 7382048"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Фильтр воздушный первичный 11182389"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Фильтр масляный 01174418"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Фильтр масляный 7405.1017040"

    Кол-во: 200

    "Позиция 49"

    "Фильтр топливный ДВС 2900-0687-00; 05821330; 26561118"

    Кол-во: 35

    "Позиция 50"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 1604-1094-00; 05716779"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 840.1117040-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Фильтр воздушный 7405-1109560; B4319"

    Кол-во: 60

    "Позиция 53"

    "Фильтр масляный ДВС 5340.1012075; 21707133; W11102/36"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 536.1117075; 650.1117039; 20805349"

    Кол-во: 500

    "Позиция 55"

    "Фильтр гидравлический напорный Mi000351"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Топливный фильтр L2175-045; ED2175-288S"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Фильтр масляный 5710640; 1174421; 3831236; 1613-6105-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Фильтр масляный ED2175-284S; 90915YZZD4; 302100930000; 90915YZZJ3"

    Кол-во: 90

    "Позиция 59"

    "Фильтр масляный ДВС 29148-05800; 099-047S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Фильтр топливный тонкой очистки (резьбовое соединение) DIFA 6003"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Фильтр воздушный 3160-1109080"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Фильтр воздушный 31512.1109080-42"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Фильтр топливный-сепаратор 20998367 ДЭС с ДВС DOOSAN DP158LD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный 400504-00182 ДЭС с ДВС DOOSAN DP158LD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Фильтр масляный S1560-72190"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "Фильтр топливный тонкой очистки S2340-11341"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 20430751, RT7420972291"

    Кол-во: 250

    "Позиция 68"

    "Фильтр масляный 263304X000; 1230A045"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "Фильтр воздушный 1500A608"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Фильтр воздушный салона 7803A112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный 1500A358; 1500A098"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Фильтр салона 7803A028; MR500058"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Фильтр топливный 233900L090"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Фильтр воздушный 178010L040"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "Фильтр воздушный 28-1109013-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Фильтр топливоподкачивающего насоса 89443-70220"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Фильтр салона 81.61910-0032"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Фильтр разделитель топлива грубой очистки 3838852"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Фильтр топливный грубой очистки 20879812 ДЭС с ДВС Volvo Penta TWD1641GE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Фильтр трансмиссии 11037868; 126-1817"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Фильтр гидравлический 207-60-71182"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Фильтр воздушный Quincy 110377Е200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Фильтр топливный-сепаратор 32/925869; 32/925760; 32/925994; 450625; 37302"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Фильтр топливный 320/07446"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Фильтр масляный доп.ДВС John Deere 4045HF275 7090561"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Фильтр воздушный внутренний 12227637"

    Кол-во: 25

    "Позиция 87"

    "Фильтр воздушный кабины наружный 10333821"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный кабины внутренний 10335614"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Фильтр-маслоотделителя 10428628"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Фильтр переднего моста 81.32118-0014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Фильтр масляный 40065300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 92"

    "Фильтр топливный сепаратор 50317000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Фильтр воздушный внутренний 952900"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Фильтр гидравлический сливной 32/909200; 6100361M91; 11004919"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Фильтр салона PA50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Фильтр воздушный наружний 6598492"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Фильтр воздушный внутренний 6598362"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Фильтр трансмиссии 6661248"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Фильтр воздушный наружний 6681474"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Фильтр воздушный внутренний 6681475"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Фильтр масляный 1R0734"

    Кол-во: 14

    "Позиция 102"

    "Фильтр кабины 231-8130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Фильтр кабины 231-8132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Фильтр топливный 233-9856"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Фильтр гидравлики 179-9806"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Фильтр кабины 245-7823"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Фильтр кабины 293-1137"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Фильтр масляный 1R1808"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Фильтр топливный 1R0762"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Фильтр гидравлики 1R1809"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Фильтр воздушный 6I2501"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Фильтр воздушный 6I2502"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Фильтр кабины 6T0988"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Фильтр кабины 6T5068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Сапун топливного бака 9X2205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Сапун 9G5127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Фильтр кабины 7T1890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Фильтр кабины 107-0266"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Фильтр трансмиссии 1R0719"

    Кол-во: 14

    "Позиция 120"

    "Фильтр гидравлики 1R0722"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Фильтр гидравлики 1R0777"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Фильтр топливный 1R0749"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

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    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Фильтр топливный 326-1642"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Фильтр топливный 326-1643"

    Кол-во: 36

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    "Позиция 128"

    "Фильтр воздушный наружный 32/925335; 4459549; 7414298; 11L1-20031; 11110022"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "Фильтр масляный 263F1-07101; 11N8-70110; YA00019107; 119-11024000; 3937736"

    Кол-во: 25

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    "Фильтр масляный 320/04133 320/04134"

    Кол-во: 50

    "Позиция 131"

    "Фильтр салона 332/A9113"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Фильтр трансмиссии 581/M8564"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Фильтр топливный 02/910150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Фильтр гидравлический сапун 32/925421"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Фильтр гидросистемы - сетка, всасывающая линия 335/G0387"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Фильтр гидравлический KBJ1691 335/G2061"

    Кол-во: 18

    "Позиция 137"

    "Фильтр топливный 320/07416"

    Кол-во: 14

    "Позиция 138"

    "Фильтр воздушный кондиционера 335/C6392"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Фильтр гидравлический сливной 32/925185"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Фильтр гидравлики 07063-01100"

    Кол-во: 14

    "Позиция 141"

    "Фильтр масляный 6742-01-4540"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Сапун гидробака 421-60-35170"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Фильтр очистки масла 10044373"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Фильтр сапуна (уловитель сажи) 10032835; влагоотделитель гидравлический 10136799"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 10044303; 10429946; 10332278"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Фильтр гидравлический 10035246"

    Кол-во: 30

    "Позиция 147"

    "Фильтр гидравлический 84202794"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Фильтр масляный Quincy 110814"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Фильтр компрессора Quincy НР3202А10N"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "Фильтр масляный (бумажный) 7405.1012040; 840.1012038-12"

    Кол-во: 105

    "Позиция 151"

    "Фильтр воздушный внутренний 81.08405-0017"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Крышка гидробака (крышка-сапун) 6727475"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Фильтр кондиционера YA00001490"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Фильтр масляный Y06020-41174; MD352626; 15400RTA004; HH160-32093; 70000-15241; 4900378; 16271-32093; 41290-01100; YM129150-35160; 119005-35151; 057424"

    Кол-во: 100

    "Позиция 155"

    "Фильтр сепаратора A0004771302; PL420; 650.1105510; 666.0659520; B222100000766; 348-808-07510; 11110683; 42526512; 05825015"

    Кол-во: 300

    "Позиция 156"

    "Фильтр воздушный шасси 41230412"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 000931142016 01; 536.1117075; WDK940/1; 650.1117039; S084776; 20805349; 1182673; 05717966"

    Кол-во: 110

    "Позиция 158"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный 10440983"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Фильтр воздушный наружный 580/12020; 05821147; 10179114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Фильтр топливный тонкой очистки ФТ044-1117010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Фильтр топливный 81.12501-6101"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Фильтр масляный MD360935; MD332687"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Фильтр воздушный наружний 6666333; YM129062-12560; 32143-11700; 4290940"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Фильтр воздушный кондиционера 30/926362"

    Кол-во: 7

    "Позиция 165"

    "Фильтр воздушный Y06020-46611; 32143-11500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Фильтр топливный грубой очистки ФТ041.1105010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Фильтр гидравлического всасывающий сетчатый 32/920300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Фильтр воздушный внутренний 32/925683"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Воздушно-масляный сепаратор 34220-16500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Фильтр элемент воздушный 4632689"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Фильтр гидравлический возвратный 48348012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Фильтр топливный сепаратор YM119802-55710"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Фильтр гидравлики напорный CF00170434"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Фильтр топливный 1770A337"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Фильтр топливный тонкой очистки Difa6126"

    Кол-во: 200

    "Позиция 176"

    "Фильтр воздушный внутренний 600-185-6120; 32143-15900; 4466268; 725.1109560-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 32/925932; 43543-01400; 129907-55801; 11N8-70010; 84412164; 119-11023000; 4989106; 3978040; 263F1-07071"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Фильтр воздушный Р.387632.001 (DIFA 4369)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Фильтр кабины 7193354"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Фильтр топливный ФТОТ ДВС КУ 44060912"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Фильтр гидравлики сливной CF06541111"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Фильтр воздушный (наружний) 6666375; 32143-11800; 15352-0500"

    Кол-во: 35

    "Позиция 183"

    "Фильтр гидравлический КУ 48256112"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Фильтр топливный сепаратор 7413533"

    Кол-во: 6

    "Позиция 185"

    "Фильтр линии управления 689-17405100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Фильтр воздушный кабины 7412251"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Фильтр масляный редукционный (обводной) 21707132 ДЭС с ДВС Volvo Penta TWD1641GE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "Фильтр масляный компрессора 37438-05601"

    Кол-во: 26

    "Позиция 189"

    "Фильтр гидравлический сливной короткий в гидробак 366-736-70030; 366-734-50030; 689-38210023"

    Кол-во: 15

    "Позиция 190"

    "Фильтр топливный Y06020-42174"

    Кол-во: 500

    "Позиция 191"

    "Фильтр масляный ДВС 1230A046; 26311-45001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Фильтр топливный YM119802-55801"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Фильтр гидравлический 333/U0200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 194"

    "Фильтр воздушный наружный S32143-12500"

    Кол-во: 35

    "Позиция 195"

    "Фильтр топливный тонкой очистки A5410900151; 42079112"

    Кол-во: 60

    "Позиция 196"

    "Фильтр осушителя А0004293695; 4324100202; 81.52155-0042"

    Кол-во: 100

    "Позиция 197"

    "Фильтр масляный Y06020-41174; MD352626"

    Кол-во: 200

    "Позиция 198"

    "Фильтр воздушный MR571476; MZ690198; MR404847"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Фильтр воздушный внутренний 10000-05593; AT203470"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Фильтр воздушный наружный 10000-05593; AT203469"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Фильтр воздушный наружный 6279360010; B222100000643; ПЗМИ-B100-024; 721-1109560-10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 202"

    "Фильтр гидравлический 7225338"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Фильтр топливный-сепаратор с колбой в сборе A0004771302"

    Кол-во: 300

    "Позиция 204"

    "Фильтр масляный A5411800209"

    Кол-во: 80

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    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055750
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    589734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    28 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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