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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов

    Поставка смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_лот_4.docx

    Протокол_итоговый.doc

    Протокол_итоговый.doc

    Закупочная_документация.docx

    Закупка_ТМЦ_Договор.docx

    Протокол_итоговый_лот_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВОСТАЛЬ-М
    Все закупки и тендеры НОВОСТАЛЬ-М

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, ЭТАЖ 5, КОМ. 1

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, ЭТАЖ 5, КОМ. 1

    Контактный телефон

    +7 499 643-83-04

    Факс

    Адрес электронной почты

    savin.a.a@novostal-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЗ БАЛАКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЗ БАЛАКОВО

    Адрес местонахождения

    413810, Российская Федерация, Саратовская область, с Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    20.59.43.120

    Антифризы

    19.20.29.119

    Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

    19.20.29.120

    Масла трансмиссионные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120852/name/61c4b06fb2cdc2.80675641

    23.12.2021

    grafic_1_2022_МЗБ.xlsx

    10.12.2021

    tkp_Лот_1__МЗБ_.xlsx

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз G12"

    Кол-во: 21600

    "Позиция 2"

    "Масло Mobil DTE 10 EXCEL 46"

    Кол-во: 9498

    "Позиция 3"

    "Масло Reductor CLP 220 205л"

    Кол-во: 24805

    "Позиция 4"

    "Масло Rimula R6 LM SAE10W40 209л"

    Кол-во: 15048

    "Позиция 5"

    "Масло Shell Rimula R5 LE 10W-30"

    Кол-во: 10032

    "Позиция 6"

    "МАСЛО SHELL RIMULA R6 МЕ 5W30"

    Кол-во: 724

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое Shell Tellus S2 V46"

    Кол-во: 12540

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS ZS 46"

    Кол-во: 116576

    "Позиция 9"

    "Масло моторное ELF Evolution 900 SXR 5W-30 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Масло моторное SHELL Rimula R4 X 15W-40"

    Кол-во: 2508

    "Позиция 11"

    "Масло моторное Toyota 5W40 5л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Масло редукторное MOBIL SHC GEAR 150"

    Кол-во: 208

    "Позиция 13"

    "Масло редукторное Mobil SHC GEAR 220"

    Кол-во: 1664

    Лот 2

    Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЗ БАЛАКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЗ БАЛАКОВО

    Адрес местонахождения

    413810, Российская Федерация, Саратовская область, с Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.43.120

    Антифризы

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    19.20.29.120

    Масла трансмиссионные

    19.20.29.119

    Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120853/name/61c4b0e2696c55.41982390

    23.12.2021

    grafic_2_2022_МЗБ.xlsx

    10.12.2021

    tkp_Лот_2__МЗБ_.xlsx

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость гидравл.HFDU 46"

    Кол-во: 4140

    "Позиция 2"

    "Жидкость стеклоомывающая -30 C, 5л"

    Кол-во: 1950

    "Позиция 3"

    "Жидкость тормозная Лукойл DOT-4 0.455кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Концентрат СОЖ Blasocut 4000 CF"

    Кол-во: 413

    "Позиция 5"

    "КОНЦЕНТРАТ СОЖ, МОДУС-М"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Масло Almig ALUB BLUE S+"

    Кол-во: 190

    "Позиция 7"

    "Масло Hydraulic HVLP 46 205л"

    Кол-во: 78310

    "Позиция 8"

    "Масло Romil 100 205л"

    Кол-во: 35260

    "Позиция 9"

    "Масло Turbo T 46 209л"

    Кол-во: 836

    "Позиция 10"

    "Масло Vactra Oil №2"

    Кол-во: 416

    "Позиция 11"

    "МАСЛО ГАЗПРОМ HYDRAULIC HVLP 68"

    Кол-во: 205

    "Позиция 12"

    "Масло гидрав Liebherr 10330270 (210л)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Масло гидравлическое Doosan VG 46"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "Масло гидравлическое ECO SAFE 46"

    Кол-во: 840

    "Позиция 15"

    "Масло гидравлическое ECO SAFE FR68"

    Кол-во: 630

    "Позиция 16"

    "Масло для двухтактных двигателей"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Масло для двухтактных двигателей STIHL HP, 1 л с дозатором"

    Кол-во: 52

    "Позиция 18"

    "Масло для нарезания резьбы STAMO ТР100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Масло для четырехтактных двигателей"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Масло индустриальное И-20А"

    Кол-во: 208

    "Позиция 21"

    "Масло компрессорное DENSO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Масло компрессорное К-19 ГОСТ 1861-73"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Масло Лукойл 10w40 Люкс п/с 5 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Масло М-14Д2"

    Кол-во: 2050

    "Позиция 25"

    "Масло моторное LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5w30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Масло моторное TOTAL Rubia S 20W-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Масло МС-20"

    Кол-во: 217

    "Позиция 28"

    "Масло трансмиссионное ATF DIII"

    Кол-во: 832

    "Позиция 29"

    "Масло трансмиссионное OEM Transmission GL5 80w90"

    Кол-во: 1230

    "Позиция 30"

    "Масло трансмиссионное Тсп-15К, ГОСТ 23652-79"

    Кол-во: 216.5

    "Позиция 31"

    "Масло турбинное Тп22с марка 1"

    Кол-во: 850

    "Позиция 32"

    "Мочевина AdBlue 20л"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 33"

    "Паста термостойкая с медным шлифом BECHEM Berulub VPN 13 Spray"

    Кол-во: 90

    "Позиция 34"

    "Присадка к воде антикоррозионная ИНКОРТ-8М3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Смазка AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Synthetic Grease, NLGI 2"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 36"

    "СМАЗКА GAZPROMNEFT GREASE LX EP2"

    Кол-во: 18844

    "Позиция 37"

    "Смазка Grease Synth LX EP 2 18кг"

    Кол-во: 3420

    "Позиция 38"

    "Смазка LGHP 2/0,4, тюбик 400 гр"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "СМАЗКА MOBIL MOBILITH SHC 220"

    Кол-во: 5220

    "Позиция 40"

    "Смазка MOBIL POLYREX EM 103 0.39кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Смазка Mobil Unirex N3 400 гр."

    Кол-во: 18

    "Позиция 42"

    "Смазка Mobilith SHC 007"

    Кол-во: 1136

    "Позиция 43"

    "Смазка Rembrandt EP 1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Смазка SHELL GADUS S5 V42P 2.5 0.38кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Смазка Steelgrease CS 1 180кг"

    Кол-во: 25740

    "Позиция 46"

    "Смазка TOTAL MULTIS EP 1"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 47"

    "Смазка WD-40 300мл"

    Кол-во: 1686

    "Позиция 48"

    "Смазка WD-40 400мл"

    Кол-во: 139

    "Позиция 49"

    "Смазка ВНИИ НП-282 ТУ38.1011261"

    Кол-во: 9

    "Позиция 50"

    "Смазка Волтес-МНЛЗ К"

    Кол-во: 140000

    "Позиция 51"

    "Смазка графитная ГОСТ 3333-80"

    Кол-во: 276

    "Позиция 52"

    "Смазка жировой солидол Ж, ГОСТ 1033-79"

    Кол-во: 21

    "Позиция 53"

    "Смазка Литол"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Смазка многофункциональная AXIOM A9640"

    Кол-во: 384

    "Позиция 55"

    "смазка многоцелевая WD-40 (аэрозоль) 300мл"

    Кол-во: 14

    "Позиция 56"

    "Смазка пластичная Shell Gadus OGH 0/00"

    Кол-во: 720

    "Позиция 57"

    "Смазка пластичная Shell Gadus S2 V 220 2"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 58"

    "Смазка силиконовая Molykote High Vacuum Grease 50 г."

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Смазка тормозная ЖТ-72 ТУ 38.101345- 77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Электролит аккумуляторный кислотный"

    Кол-во: 25

    Лот 3

    Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
    Все закупки и тендеры АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ

    Адрес местонахождения

    353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4,

    353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    19.20.29.120

    Масла трансмиссионные

    19.20.29.119

    Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    tkp_Лот_3__АЭМЗ_.xlsx

    10.12.2021

    grafic_3_2022_АЭМЗ.xlsx

    10.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123260/name/61c9929c38c655.10866114

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло редукторное TOTAL CARTER EP 220 208L"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Масло мотор. 10W30 VDS-4.5 Volvo RU323068341"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое AZOLLA ZS 46 208L TOT C - л"

    Кол-во: 51168

    "Позиция 4"

    "Масло редукторное TOTAL CARTER EP 220 208L"

    Кол-во: 31200

    "Позиция 5"

    "Масло MOBIL Rarus 425"

    Кол-во: 216

    "Позиция 6"

    "Масло моторное Petro-Canada SENTRON LD 5000 (205 л)"

    Кол-во: 102500

    "Позиция 7"

    "Масло SHELL RIMULA R5 Е 10W40 209L - л"

    Кол-во: 10032

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое TOTАL EQUIVIS D 46 (208L)"

    Кол-во: 62400

    "Позиция 9"

    "Масло SHELL TELLUS S2 M46 209L"

    Кол-во: 3135

    "Позиция 10"

    "Масло SHELL TONNA S3 M68 209L"

    Кол-во: 1463

    "Позиция 11"

    "Масло SHELL RIMULA R4 Х 15W40 - л"

    Кол-во: 4896

    "Позиция 12"

    "Масло сельскохоз. Total DYNATRANS DA 80W90 (e208L) - л"

    Кол-во: 2496

    "Позиция 13"

    "Масло редукторное TOTAL CARTER SH 220 208L"

    Кол-во: 2080

    "Позиция 14"

    "Смазка SHELL Gadus S2 V220A 1.5"

    Кол-во: 1080

    Лот 4

    Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
    Все закупки и тендеры АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ

    Адрес местонахождения

    353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4,

    353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.43.120

    Антифризы

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    19.20.29.120

    Масла трансмиссионные

    19.20.29.119

    Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123306/name/61c99957636354.52106410

    27.12.2021

    grafic_4_2022_АЭМЗ.xlsx

    10.12.2021

    tkp_Лот_4__АЭМЗ_.xlsx

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для тысячи применений WD-40, 420мл"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Антифриз 10 кг(зелёный) - кг."

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Антифриз 10 кг(красный) - кг."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Антифриз 216,5 л. Sintec ANTIFREEZE LUX G12"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 5"

    "Масло Smartoil 3000 - л"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 6"

    "Масло п/синт. ALMIG Blue S+ (200л) - л"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Масло циркуляционное минер. DTE Oil Light Mobil (208L)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 8"

    "Масло циркуляционное минер. DTE Oil Medium Mobil (208L)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Масло 2-х такт. STIHL 1 л.-шт"

    Кол-во: 26

    "Позиция 10"

    "Литол-24 Premium Wego (20кг) - кг"

    Кол-во: 221

    "Позиция 11"

    "Смазка пластичная синт. Lith SHC 100,35 LB Mobil (e16KG) - кг"

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Масло синтетическое RENOLIN UNISYN CLP 220 PA"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Смазка UNIREX №3, туба 400 г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "WD-40 400мл.(жидкий ключ)"

    Кол-во: 104

    "Позиция 15"

    "Масло IDEMITSU Daphne Hermetic Oil FVC68D"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Масло для вакуумных насосов BC VPO 1 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Масло компрессорное BSE-32"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Масло компрессорное POE 320 S2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Масло компрессорное RENISCO SE55"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Масло минеральное 160P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Смазка TOTAL ALTIS HV 1 (180 kg)"

    Кол-во: 720

    "Позиция 22"

    "Масло редукторное синт. Glygoyle 460 Mobil (20л)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Жидкость охлаждения COOLTEC 20, 10 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Смазка пластичная KRYTOX GPL 227 FG CORRUGATOR (10*800г)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Gazpromneft Hydraulic HLP-46 масло гидравлическое( 205 л.)"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 26"

    "Масло для мет.обработки минер. Velocite Oil № 10 Mobil (e208L) - л"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Масло редукторное минер. GEAR 600 XP 320 Mobil"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 28"

    "Масло редукторное синт. Glygoyle 320 Mobil (208л)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Смазка "Мапсол-МВК"-кг"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Смазка Gazpromneft GreaseHighSpeed EP 3 (18кг)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 31"

    "Смазка Kluber STABURAGS NBU 8 EP, (1 кг.)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 32"

    "Смазка OMV Petrol Ofisi Carius Grease EP 146 (16 кг)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 33"

    "Смазка пластичная минер. Lux EP 2 Mobil (18 KG) - кг"

    Кол-во: 648

    "Позиция 34"

    "Смазка пластичная синт. MOBILITH SHC 460 Mobil (e174KG) - кг"

    Кол-во: 1740

    "Позиция 35"

    "TOTAL TRANS.DUAL 9 FE 75W90 (208L)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 36"

    "TOTAL TRANS.GEAR 9 FE 75W80 (208L)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 37"

    "Масло ROLF KRAFTON S7 M 10W40 (208л.)"

    Кол-во: 39500

    "Позиция 38"

    "Масло SHELL RIMULA R6 М 10W40 (20 L)"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 39"

    "Масло Gazpromneft HLP-46(S3M46)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Масло Mobil SHC 629 Series"

    Кол-во: 204

    "Позиция 41"

    "Масло SHELL SPIRAX S6 AXME 75W90 (209L)"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 42"

    "Масло SHELL SPIRAX S6 GXME 75W80 (209L)"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 43"

    "Масло гидротрансмиссионное минер. Mobil ATF 220"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Масло редукторное Gazpromneft CLР-320"

    Кол-во: 15640

    "Позиция 45"

    "Масло редукторное синт. Glygoyle 320 Mobil (208л)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 46"

    "Смазка Total CERAN XM 460 (e180 KG)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 47"

    "Масло циркуляционное минер. Vacuoline 525 Mobil (e208L)- л"

    Кол-во: 36000

    "Позиция 48"

    "Смазка пластичная минер. CREASE XHP 461 Mobil (180 кг)"

    Кол-во: 9310

    "Позиция 49"

    "Смазка TOTAL ALTIS HV 1 (180 kg)"

    Кол-во: 9360

    "Позиция 50"

    "Смазка TOTAL MULTIS EP 2 (180 kg)"

    Кол-во: 8640

    "Позиция 51"

    "Смазка SHELL Gadus S3 V220 C 2 18 К - кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Смазка Kluberplex BEM 41-141 370гр"

    Кол-во: 79

    "Позиция 53"

    "Смазка многоцелевая 400 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Масло М-14В2, Роснефть, ( 216,5л.)"

    Кол-во: 5196

    "Позиция 55"

    "Масло моторное CATERPILLAR CAT DEO, 15W-40"

    Кол-во: 832

    "Позиция 56"

    "Смазка NANOTEK LUBRICANTS МеталлПлак АМ2/М (175кг)"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 57"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая Cimtech 46C"

    Кол-во: 627

    "Позиция 58"

    "СОЖ HOUGHTON ADRANA D 407 (209L) - л"

    Кол-во: 418

    "Позиция 59"

    "СОЖ Hocut 5019 Houghton"

    Кол-во: 1672

    "Позиция 60"

    "Тосол SAVTOK PREMIUM -40"

    Кол-во: 250

    "Позиция 61"

    "Масло Mobil Almo 525(e208L)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 62"

    "Масло индустриальное И-40"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 63"

    "Масло рапсовое нерафинированное #"

    Кол-во: 145.8

    "Позиция 64"

    "Жидкость охлаждающая TOTAL GLACELF AUTO SUPRA красн. ( 208 л.)"

    Кол-во: 2080

    "Позиция 65"

    "Масло синтетич. для заправки кондиционеров 0.5 л LR-PAG 46"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Gazpromneft смазка Литол-24 (170 кг)"

    Кол-во: 1920

    "Позиция 67"

    "Смазка OMV Petrol Ofisi Carius Grease EP 146 (180 кг)"

    Кол-во: 7470

    "Позиция 68"

    "Антифриз Max Motors COOL 37/63", 216.5 л /220 кг"

    Кол-во: 7350

    "Позиция 69"

    "Масло гидравлическое Total HYDRANSAFE HFDU 46"

    Кол-во: 416

    "Позиция 70"

    "Масло циркуляционное минер. Vacuoline 528 Mobil (e208L)- л"

    Кол-во: 416

    "Позиция 71"

    "Масло трансформаторное TRANSOL GE IEC 60296 SAVITA 200кг"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 72"

    "Смазка многоцелевая "WR" (400гр) - шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 73"

    "Смазка МеталлПлак Бентос 2460"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 74"

    "Литол-24 (18кг) - кг"

    Кол-во: 288

    "Позиция 75"

    "Смазка пластичная минер. GEAR OGL 461 Mobil (18KG)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 76"

    "TOTAL FLUIDE XLD FE трансмис.п/синт."

    Кол-во: 2084

    "Позиция 77"

    "Масло SHELL CORENA S2 P100 20L - л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Масло SHELL OMALA S4 GX 320 (209л)"

    Кол-во: 209

    "Позиция 79"

    "Масло моторное 15W50, синтетическое, для четырехтактных двигателей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Смазка АГРИНОЛ Рельсол М (17кг)"

    Кол-во: 350

    "Позиция 81"

    "Масло моторное Petro-Canada SENTRON LD 8000"

    Кол-во: 10250

    "Позиция 82"

    "Gazpromneft Редуктор CLР-220 ( 205 л.)"

    Кол-во: 1025

    "Позиция 83"

    "Gazpromneft Редуктор CLР-320 ( 205 л.)"

    Кол-во: 615

    "Позиция 84"

    "Смазка Shell Gadus S4 V45AC"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 85"

    "Масло редукторное синт. Glygoyle 460 Mobil (20л)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 86"

    "Смазка LUBRIOL V325"

    Кол-во: 36000

    "Позиция 87"

    "Смазка TRAXIT KE"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 88"

    "Смазка TRAXIT TR41- кг"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 89"

    "Смазка АКОРД-950"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 90"

    "Пеногаситель "LUBRIMETAL" АNTISCHIUMA D"

    Кол-во: 400

    "Позиция 91"

    "Смазка LUBRIFIL VA 7001 - кг"

    Кол-во: 91000

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