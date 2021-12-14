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Номер извещения
ГП112174
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, ЭТАЖ 5, КОМ. 1
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 4, ЭТАЖ 5, КОМ. 1
Контактный телефон
+7 499 643-83-04
Факс
Адрес электронной почты
savin.a.a@novostal-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЗ БАЛАКОВО
Все закупки и тендеры АО МЗ БАЛАКОВО
Адрес местонахождения
413810, Российская Федерация, Саратовская область, с Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2
19.20.29.130
20.59.43.120
19.20.29.119
19.20.29.120
Документация лота
Кол-во: 21600
Кол-во: 9498
Кол-во: 24805
Кол-во: 15048
Кол-во: 10032
Кол-во: 724
Кол-во: 12540
Кол-во: 116576
Кол-во: 2
Кол-во: 2508
Кол-во: 6
Кол-во: 208
Кол-во: 1664
Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов для нужд АО "МЗ Балаково" (Лот делимый).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЗ БАЛАКОВО
Все закупки и тендеры АО МЗ БАЛАКОВО
Адрес местонахождения
413810, Российская Федерация, Саратовская область, с Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2
20.59.43.120
19.20.29.130
19.20.29.120
19.20.29.119
Документация лота
Кол-во: 4140
Кол-во: 1950
Кол-во: 120
Кол-во: 413
Кол-во: 200
Кол-во: 190
Кол-во: 78310
Кол-во: 35260
Кол-во: 836
Кол-во: 416
Кол-во: 205
Кол-во: 18
Кол-во: 800
Кол-во: 840
Кол-во: 630
Кол-во: 12
Кол-во: 52
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 208
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 2050
Кол-во: 6
Кол-во: 200
Кол-во: 217
Кол-во: 832
Кол-во: 1230
Кол-во: 216.5
Кол-во: 850
Кол-во: 4800
Кол-во: 90
Кол-во: 200
Кол-во: 1360
Кол-во: 18844
Кол-во: 3420
Кол-во: 36
Кол-во: 5220
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 1136
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 25740
Кол-во: 2160
Кол-во: 1686
Кол-во: 139
Кол-во: 9
Кол-во: 140000
Кол-во: 276
Кол-во: 21
Кол-во: 40
Кол-во: 384
Кол-во: 14
Кол-во: 720
Кол-во: 1080
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот неделимый. Подача на часть позиции не допускается.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
Все закупки и тендеры АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
Адрес местонахождения
353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4,
353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4
19.20.29.130
19.20.29.120
19.20.29.119
Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 51168
Кол-во: 31200
Кол-во: 216
Кол-во: 102500
Кол-во: 10032
Кол-во: 62400
Кол-во: 3135
Кол-во: 1463
Кол-во: 4896
Кол-во: 2496
Кол-во: 2080
Кол-во: 1080
Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112174Дата и время вскрытия заявок Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:0027.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112174Подведение итогов не позднее Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов для нужд ООО «АЭМЗ» (Лот делимый)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации Заказчик вправе заключить договор на первое полугодие 2022 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
Все закупки и тендеры АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО АЭМЗ
Адрес местонахождения
353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4,
353320, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АБИНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 4
20.59.43.120
19.20.29.130
19.20.29.120
19.20.29.119
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 600
Кол-во: 1000
Кол-во: 3200
Кол-во: 1360
Кол-во: 400
Кол-во: 1200
Кол-во: 400
Кол-во: 26
Кол-во: 221
Кол-во: 36
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 104
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 720
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1600
Кол-во: 70
Кол-во: 1200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 480
Кол-во: 24
Кол-во: 72
Кол-во: 648
Кол-во: 1740
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 39500
Кол-во: 7000
Кол-во: 60
Кол-во: 204
Кол-во: 1260
Кол-во: 1260
Кол-во: 500
Кол-во: 15640
Кол-во: 216
Кол-во: 132
Кол-во: 36000
Кол-во: 9310
Кол-во: 9360
Кол-во: 8640
Кол-во: 40
Кол-во: 79
Кол-во: 10
Кол-во: 5196
Кол-во: 832
Кол-во: 3500
Кол-во: 627
Кол-во: 418
Кол-во: 1672
Кол-во: 250
Кол-во: 240
Кол-во: 0.42
Кол-во: 145.8
Кол-во: 2080
Кол-во: 20
Кол-во: 1920
Кол-во: 7470
Кол-во: 7350
Кол-во: 416
Кол-во: 416
Кол-во: 3000
Кол-во: 40
Кол-во: 2100
Кол-во: 288
Кол-во: 360
Кол-во: 2084
Кол-во: 20
Кол-во: 209
Кол-во: 10
Кол-во: 350
Кол-во: 10250
Кол-во: 1025
Кол-во: 615
Кол-во: 1080
Кол-во: 36
Кол-во: 36000
Кол-во: 24000
Кол-во: 20000
Кол-во: 1440
Кол-во: 400
Кол-во: 91000
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