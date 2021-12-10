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    Главная / Торги / Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).

    Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_.docx

    Приложение_1_к_Извещению._Проект_договора_и_Техническое_задание..docx

    Приложение_1_к_Техническому_заданию.xlsx

    Протокол_32110889688_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GalushinaES@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галушина Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889688Дата и время вскрытия заявок Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889688Подведение итогов не позднее Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).

    Начальная цена

    4 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30

    Инструмент ручной прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109009/name/61b76a79ee60c7.82208552

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

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