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Номер извещения
32110889688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96
Факс
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Адрес электронной почты
GalushinaES@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галушина Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889688Дата и время вскрытия заявок Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка циркуляционных переводников PBL для строительства параметрической скважины Гыданская 118 (II этап).
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
25.73.30
25.73
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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