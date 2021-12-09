www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 2602
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112097Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 11:0009.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112097Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112097Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112097Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по проведению диагностики, ревизии трубопроводной арматуры с последующей выдачей соответствующих технических сертификатов для проекта КС "Славянская"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
28
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.