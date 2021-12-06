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Номер извещения
ГП112078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей для автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-30
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Aleksandr.Archelov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арчёлов Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Приобретение запасных частей для автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 13:00 GMT +306.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112078Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
06.12.2021 13:0006.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112078Дата и время вскрытия заявок Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
01.03.2022 13:0001.03.2022 13:0001.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112078Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей для автотранспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
29.32.30
Документация лота
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Кол-во: 3
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Кол-во: 20
Кол-во: 60
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