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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей для автотранспорта

    Приобретение запасных частей для автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112078Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей для автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-30

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Archelov@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арчёлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей для автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 13:00 GMT +306.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112078Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    06.12.2021 13:0006.12.2021 13:0006.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112078Дата и время вскрытия заявок Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2022 13:0001.03.2022 13:0001.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112078Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.03.202201.03.2022 13:0001.03.2022 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112078Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для автотранспортаНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей для автотранспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ.doc

    03.12.2021

    Приложение_1ТФ_закупки_ТМЦ_2021_резидент.docx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор передней подвески 53212-2905006."

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Амортизатор ПАЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Кран тормозной обратного действия 100-3537010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Фонарь задний ПАЗ ФП-116, № чертежа 371"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Фонарь задний стоп ПАЗ ФП-115кр, № чертежа 371"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фара в сборе ФГ-122, № чертежа 371"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Компрессор ЗИЛ, КРАЗ 130, № чертежа 3509012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Рессора заднего крепления кабины в сборе КАМАЗ 5320, № чертежа 5001080"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Шкворень 5320-3001019 КАМАЗ, ЗИЛ-4331"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Шкворень поворотного кулака 120-3001019"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Стекло ветровое левое ПАЗ 3205, № чертежа 5206011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Стекло ветровое правое ПАЗ 3205, № чертежа 5206010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Спидометр ПАЗ, 3307 16.3802, № чертежа 380"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Накладка тормозная 500-3502105"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Накладка тормозная длинная 20-3501105"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Накладка 53212-3501105 тормозная сверленая КАМАЗ"

    Кол-во: 140

    "Позиция 17"

    "Накладка 130-3502105-В тормозная задняя ЗИЛ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 18"

    "Крестовина кардан. ЗИЛ, № чертежа 130-2201025"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Синхронизатор 4-5 передачи 236-1701151-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Синхронизатор 2-3 передач 236-1701150-Б2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ремкомплект крана двухсекционного , № чертежа 100-3514009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Ремкомплект ускорительного клапана , № чертежа 100-3518009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Коробка перемены передач КПП-ГАЗ-53."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Вал первичный КПП ЯМЗ, № чертежа 236Н-1701027-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Втулка шкворня КАМАЗ № чертежа 5320-3001016"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Диск ведущий в сборе Ямз-238, № чертежа 236-1601090."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Пружина отжимная 238-1601102-В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Цилиндр колесный в сборе 375-3501030-01."

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Цилиндр сцепления главный, № чертежа 4301-1602290"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Рычаг задний тормоза КАМАЗ регулировочный 5320-3502136 правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Цилиндр сцепления рабочий , № чертежа 4301-1602510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ремкомплект регулятора довления ч.100-3512009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Цилиндр главного привода включения сцепления в сборе № чертежа 3741-1602300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Прокладка клапанной крышки 238-1003270"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Втулка амортизатора КАМАЗ, № чертежа 53212-2905486"

    Кол-во: 150

    "Позиция 36"

    "Втулка шкворня , № чертежа 120-3001016"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Усилитель управления сцепления (Пневмогидроусилитель в сборе) 5320-1609510."

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Амортизатор Маз, № чертежа 5336-2905006"

    Кол-во: 26

    "Позиция 39"

    "Барабан 53А-3502070-03 тормоза задний Г-53, ПАЗ-3205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Рычаг тормоза КАМАЗ регулировочный задний 5320-3502237 левый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Реле стартера , 24 В, № чертежа 901.3747"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Ремкомплект шкворня Камаз"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Палец амортизатора ПАЗ-3205, № чертежа 3205-2905472"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Шайба медная ф22мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02634/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Шайба медная ф24мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02636/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Шайба медная ф28мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02640/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Шайба медная ф30мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02642/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Шайба медная ф34мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02644/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Шайба медная ф36мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/02646/60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Шайба медная ф18мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/05172/70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Шайба медная ф20мм ЗИЛ-130, № чертежа 1/05174/70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Пружина стяжная колодок 3307-51-3501035."

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Манжета ГАЗ-53, d-22, № чертежа 66-1602548"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Ремкомплект цилиндра сцепления КАМАЗ, № чертежа 5320-1602509"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Шайба медная 12х18х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Шайба медная 14х20х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Шайба медная 16х22х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Диск сцепления ведомый 53-1601130, ГАЗ-53 (ЗМЗ)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Шайба медная 10*60*1,5 1.02844.60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Шайба медная, 6х10х1, № чертежа 305736"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Накладка тормозная СУПЕР МАЗ ч.5336-3501105"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Шайба медная 10х16х1,5 1.02844.60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Сальник ступицы УАЗ, 60х85, 3741-3103038"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Сальник 38х60х10 210-1701230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Зеркало заднего вида в сборе №Чертежа 53205-8201020-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Радиатор водяной (основной) ПАЗ 32054, № чертежа 111.1301010."

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Рессора задняя в сборе ПАЗ 32054, № чертежа 3205-2912012."

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Стремянка "Аврора" ПАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Гайка колесная М20х1,5-6Н ЗИЛ-4331, МАЗ-4370, ГАЗ-3310, КАМАЗ-4308"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Регулятор тормоза правый ПАЗ 32054, № чертежа РТ-40-06"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Регулятор тормоза левый ПАЗ 32054, № чертежа РТ-40-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Генератор в сборе ПАЗ 32054, № чертежа 3112.3771."

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Вал карданный с пром.опорой 32053-07-2200023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Шайба медная форсунки, 9,3х15х0,7"

    Кол-во: 70

    "Позиция 75"

    "Пистолет топливо-раздаточный РП-34"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Генератор 6582.3701 ЕВРО (80А,90А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Воздухоосушитель в сборе LA 6277"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Металлорукав трубы приемной № чертежа 000.4859.20.000-60-950"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Амортизатор (УАЗ), 3163-2905006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Фонарь передний ПФ-130А-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Шайба медная д-10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 82"

    "Пружина тормозная 5320-3501035"

    Кол-во: 16

    "Позиция 83"

    "Стремянка задн. рессоры 5511-2912408"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "Рычаг тормоза регулирующий задний левый , № чертежа 5511-3502237"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Накладка тормозная 53212-3501105 (5511-3501105) ТУ 38.114227-89"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Камера с энергоаккумулятором тип 30/24 КамАЗ-6520"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Устройство натяжное 236-1307155"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Заклепка 10x35-64 (комплект-64шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Ремень 6РК 860"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Хомут червячный "Маяк" 40-60 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 91"

    "Ролик натяжного устройства."

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Хомут червячный "Маяк" 60-80 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 93"

    "Ось передняя с тормозами и ступицами в сборе 32053-3000012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Хомут червячный "Маяк" 12-20 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 95"

    "Шайба медная d8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Хомут червячный "Маяк" 70-90 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "Хомут червячный "Маяк" 90-110 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "Хомут червячный "Маяк" 25-40 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "Шланг тормозной , № чертежа 32053-3552250-30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 100"

    "Втулка стабилизатора МАЗ 6430-2906030"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Втулка стабилизатора 64221-2906028"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Регулятор интегр. напряжения Я120М(77.3702) 3702000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Диск сцепления ведомый 184-1601130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Диск сцепления нажимной 184-1601090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "К-т прокладок ЯМ3238-Р-1000002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Накладка тормозной колодки,ТИИР 16.3502105"

    Кол-во: 48

    "Позиция 107"

    "Фара головного света, 342.3711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Стекло лобовое КАМАЗ , 6520-5206010-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Накладка тормозная 54326-3501105-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 110"

    "КПП 5 ступ.320670-1700010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Хомут червячный МАЯК, 8-12мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "Шайба медная d-14,2 мм, 312326-П34"

    Кол-во: 80

    "Позиция 113"

    "Рычаг 64226-3501136 регулировочный автоматический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Колесов дисковое с кольцами 54321-3101012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Ремень поликлиновой 6РК-925 ТУ 2563-027-00152106-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Барабан тормозной задний 23.3502070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Палец рулевой с вкладышами 66-3003800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Накладка тормозная 53205-3501105 (53205-3501106-43)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 119"

    "Турбокомпрессор ТКР 6.1-07.01 ПАЗ-32053, 600-1118010-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 120"

    "Ремень генератора 1280"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Комплект прокладок двигателя Д-240/245"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Генератор 28В,50А МАЗ,КамАЗ 1322.3771."

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Шайба медная форсунки d-9мм 870638"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Переключатель вентилятора отопителя 82.3709-04.09"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Выключатель управления приводом двери, 77.3709-04.19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Колесо дисковое 7,5-20 в сборе с бортовым и замковым кольцами 65115-3101012-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 127"

    "Колесо дисковое 400Г-508 в сборе с бортовым и замковым кольцами 670-3101012-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Свеча дв.405.24, 409 Евро-3 Бриск DR17YC к-т ключ 16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Переключатель света центральный ЦПС ЕВРО 581-3710-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Турбокомпрессор С14-194-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Муфта выкл.сцепления с подшипником в сборе 245-1602054"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Ремень 6РК-1703."

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Рессора задняя с шарниром в сб. 3 листа УАЗ 3163, 3163-2912010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Радиатор 3136-1301010-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Шланг смазки муфты 236-1601230-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Накладка тормозная задняя 5440-3502105-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 137"

    "Диск ведомый передний в сборе 238-1601130-Б."

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Диск 4301-1601090 нажимной сцепления."

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Термостат ТС-107-1306100-04 t-87°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Втулка разжимного кулака КамАЗ, 5320-3501118-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Заклепка тормозной колодки 8х28 (упаковка 64шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20 в сборе, 100-3519100-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Комплект прокладок двигателя полный, 245-3906022-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Пневмогидроэлемент подвески кабины МАЗ, 72.1700.105.198"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Реле интегральное Я-120М12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ, 840-1307003-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Ремкомплект главного цилиндра сцепления УРАЛ, 6361-1602509"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Ремкомплект ПГУ КамАЗ, 5320-1609509"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "Ремкомплект рулевого наконечника МАЗ, 5336-3003000-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Ремкомплект рулевой тяги УРАЛ, 4320-3414009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Ремкомплект шкворневой ГАЗ, 4301-3000101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Ремкомплект энергоаккумулятора тип 20, 100-3509109-20РК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Ремкомплект энергоаккумулятора тип 24, 100-3519209-24РК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Ручка наружняя двери левая ИЖКС 332587"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Ручка наружняя двери правая ИЖКС 332587"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Рычаг регулировочный левый 64226-3502135"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Рычаг регулировочный правый в сборе КамАЗ, 5511-3502136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Рычаг регулировочный правый 64226-3502136"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Спидометр электронный ПА8046-3П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Термостат ТС107-01-1306100 КАМАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Фонарь задний левый КамАЗ, ФП130-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Фонарь задний правый КамАЗ, ФП130-Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Щетка стеклоочистителя КамАЗ, 341.5205900-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Электродвигатель отопителя 24В 40Вт, МЭ-250"

    Кол-во: 16

    "Позиция 165"

    "Диск сцепления ведомый БВЗ-972271"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Фонарь задний ГАЗ, ЗИЛ левый 12V ФП130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Фонарь задний ГАЗ, ЗИЛ левый 12V ФП130Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "ПГУ-УРАЛ 4320 № 11.1602410-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "ПГУ МАЗ-630305 № 970 051 204 0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Бак топливный ПАЗ, 4301-1101010-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24 в сборе, 100-3519200-01."

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Тяга рулевой трапеции в сборе, 5557-3414052-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Муфта выжимная выключения сцепления в сборе 184-1601180-31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Реле-регулятор 2712.3702 (ан.671.3702) напряжения КАМАЗ, КРАЗ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Пружина 236-1601188-А2 муфты сцепления ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Генератор Г3252.3771-50 (4242.3771-03) 90А 28В МАЗ, КАМАЗ Евро-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Коробка переключения передач ЯМЗ-238 с демультипликатором 1721015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Диск ведомый задний в сборе 238-1601131"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ Евро-2 К27-145-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ Евро-2 К27-145-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Ремень 1280 TKG-1308021-84 генератора Валдай, ГАЗ-3309, ПАЗ, МАЗ с дв.ММЗ-245 Евро-3 зубчатый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Манжета главного тормозного цилиндра ф32 мм, 51-3505035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Насос водяной 236-1307010-Б2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 184"

    "Электродвигатель отопителя МЭ 237 (24v 25Вт)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "Диск нажимной (корзина) SACHS 3482083118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Диск ведомый сцепления SACHS 1878000206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Муфта выключения сцепления КАМАЗ КПП ZF 16S КПП 154 (343151000308, 343151000694) 3151000034 (430 GTX)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Вилка сцепления газ-53, 3307, 6652-04-1601200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Генератор 700.02.1 14 вольт 50А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Сальник 38*57*7,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Гофра выхлопного коллектора (большая) DZ9118540130"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Форсунка модели 261-13(12)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 193"

    "Трубка ZEC T.P.U. 8x10 ELASTOLLAN SH.98 LOT3354/06 MADE IN ITALY"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Трубка ZEC T.P.U. 6x8 ELASTOLLAN SH.98 LOT3354/06 MADE IN ITALY"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Диафрагма Р270.379"

    Кол-во: 60

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