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    Главная / Торги / Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

    Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112077Дата и время окончания срока приема заявок Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянииТербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_обследование_бункеров.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112077Дата и время окончания срока приема заявок Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянииТербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 09:0010.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112077Дата и время вскрытия заявок Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянииТербунский район

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 12:3010.12.2021 12:3010.12.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112077Подведение итогов не позднее Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянииТербунский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 12:3010.12.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112077Подведение итогов не позднее Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянииТербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте"

    Кол-во: 1

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