Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112077 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Описание товаров/услуг/работ: Проведение обследования технического состояния строительных конструкций бункеров хранения шрота на объекте «Комплекс отгрузки и хранения гранулированного шрота и лузги» входящий в состав ОПО № А13-04192-0004 III -го класса опасности. По адресу: ООО «Черноземье» по адресу: РФ, Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б, территория ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»»: (Действующее производство) Основание выполнения работ: Аварийное состояние строительных конструкций бункеров хранения шрота: Разрушение сварных швов конусов-дозаторов и ребер жесткости при максимальной нагрузке, согласно паспорту объекта в 431 м3, а также изменение геометрии соседнего бункера, находящегося в разгруженном состоянии Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ТЗ_на_обследование_бункеров.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ Юридический адрес 399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б Почтовый адрес 399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б Контактный телефон +7 905 044-89-35 Факс -- Адрес электронной почты agerasimov@oil48.com Ф.И.О. контактного лица Герасимов Алексей Александрович Место рассмотрения предложений Тербунский район Закупки и тендеры Липецкая область Ключевые слова:

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