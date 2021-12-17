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    Главная / Торги / Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112084Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3___договор_страхования_ДМС__включает_Приложение___2___техническое.docx

    Программа___1.docx

    Программа___2.docx

    Программа___3.docx

    Тендерная_документация___услуги_по_страхованию_ДМС.docx

    Тендерная_документация___услуги_по_страхованию_ДМС.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП112084.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП112084.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-29

    Факс

    +7 812 322-88-56

    Адрес электронной почты

    petrakos@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петракова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112084Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112084Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 16:0022.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112084Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112084Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «Криогенмаш-Газ» (на 2022 год).

    Начальная цена

    1 417 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Максимальная возможная сумма страховой премии в целом по договору - 1 417 160,00 рублей.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 4 платежами за каждый квартал в соответствии с пунктом 4.2 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГЕНМАШ-ГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГЕНМАШ-ГАЗ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ Б\Н

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Утвержденная форма договора и технического задания (Приложения 2 и 3)

    01.12.2021

    Программа №1

    01.12.2021

    Программа № 2

    01.12.2021

    Программа № 3

    01.12.2021

    Тендерная документация на оказание услуг ДМС

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117963/name/61c1d1a2273a76.14630334

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117964/name/61c1d1a7e29395.59275003

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программа 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Программа 2"

    Кол-во: 54

    "Позиция 3"

    "Программа 3 (ТОМСК)"

    Кол-во: 44

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