открытый квалификационный отбор № КО 01/2021, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112075 Уникальный номер закупки Номер закупки КО 01/2021 Наименование закупки открытый квалификационный отбор № КО 01/2021, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры КО_ТО_КСБ_изм_21122021.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде

Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1 Почтовый адрес 236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5 Контактный телефон +7 4012 30-52-21 Факс +7 4012 30-52-30 Адрес электронной почты Elena.Chuyko@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Чуйко Елена Николаевна Место рассмотрения предложений Калининград Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru