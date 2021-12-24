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Номер извещения
ГП112075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый квалификационный отбор № КО 01/2021, проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
01.12.2021 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
Почтовый адрес
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Контактный телефон
+7 4012 30-52-21
Факс
+7 4012 30-52-30
Адрес электронной почты
Elena.Chuyko@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чуйко Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
80.20.10.000
Документация лота
Кол-во:
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