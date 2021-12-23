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    Главная / Торги / 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)

    2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112071Дата и время окончания срока приема заявок 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    01.12.2021 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_закупки___2943_2021_РАИ_Костюм_летний_сигнальный__куртка__брюк__3186047_v2_.DOCX

    2_Документация_о_закупке___2943_2021_РАИ_Костюм_летний_сигнальный__куртка__брюки.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-25

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дядькина Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 06:00 GMT +323.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112071Дата и время окончания срока приема заявок 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 06:0023.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112071Дата и время вскрытия заявок 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.02.2022 21:5914.02.2022 21:5914.02.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112071Подведение итогов не позднее 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.02.202214.02.2022 21:5914.02.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112071Подведение итогов не позднее 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)

    Начальная цена

    1 466 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    - Костюм летний сигнальный с желтой (лимонной) отделкой - 220 комплектов; - Костюм летний сигнальный с оранжевой отделкой - 60 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 346713, Ростовская область, Аксайский район, Аэропорт, АО «Ростоваэроинвест», база СМТСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ч. II Техническое задание и Описание поставляемой продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.110

    Комплекты мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136999/name/61e93e0bd21120.24816205

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)"

    Кол-во:

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