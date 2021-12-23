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Номер извещения
ГП112071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
01.12.2021 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-25
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дядькина Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 06:00 GMT +323.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112071Дата и время окончания срока приема заявок 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 06:0023.12.2021 06:0023.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112071Дата и время вскрытия заявок 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.02.2022 21:5914.02.2022 21:5914.02.2022 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112071Подведение итогов не позднее 2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2943/2021 Поставка летних сигнальных костюмов (куртка + брюки)
Начальная цена
1 466 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
- Костюм летний сигнальный с желтой (лимонной) отделкой - 220 комплектов; - Костюм летний сигнальный с оранжевой отделкой - 60 комплектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 346713, Ростовская область, Аксайский район, Аэропорт, АО «Ростоваэроинвест», база СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
14.12.11.110
Документация лота
Кол-во:
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