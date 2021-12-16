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Номер извещения
32110889655
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической системы обнаружения и тушения пожара (АСОТП) кабельных сооружений электротехнического цеха ПАО «ЮК ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
01.12.2021 12:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Elena.Sozina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Созина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦ
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "ЮК ГРЭС" (652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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