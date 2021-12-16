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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической системы обнаружения и тушения пожара (АСОТП) кабельных сооружений электротехнического цеха ПАО «ЮК ГРЭС»

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической системы обнаружения и тушения пожара (АСОТП) кабельных сооружений электротехнического цеха ПАО «ЮК ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889655Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110889655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0214

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической системы обнаружения и тушения пожара (АСОТП) кабельных сооружений электротехнического цеха ПАО «ЮК ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 12:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Перечень_Внесенных_изменений_в_ЗП.doc

    ЗД__ЗП.docx

    Договор_проект__асотп_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Elena.Sozina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Созина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 13:0030.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889655Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦ

    Начальная цена

    168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "ЮК ГРЭС" (652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание АСОТП кабельных сооружений ЭТЦ"

    Кол-во: 1.00000

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