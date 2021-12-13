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Номер извещения
32110889500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
zhilina.to@ukvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилина Таисия Олеговна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28
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Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110889500Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды
Начальная цена
270 336,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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