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    Главная / Торги / Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889500Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889500

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_3._ПРОЕКТ_ДОГОВОР_исследования_воды.docx

    Раздел_4._Техническое_задание.docx

    Документация__без_огр..docx

    Протокол_32110889500.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zhilina.to@ukvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жилина Таисия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110889500Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом. 1, ком. 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды

    Начальная цена

    270 336,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    71.20.12.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109481/name/61b8453f8e3a04.88006027

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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