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Номер извещения
ГП112070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
101 Трубка термоусадочная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,
Почтовый адрес
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д
Контактный телефон
+7 913 804-05-17
Факс
+7 3822 42-36-15
Адрес электронной почты
pirogov.da@micran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пирогов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термоусадочная трубка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 11:00 GMT +307.12.2021 11:0007.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112070Дата и время окончания срока приема заявок Термоусадочная трубкаТомск
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 03:3031.12.2021 03:3031.12.2021 03:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112070Подведение итогов не позднее Термоусадочная трубкаТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термоусадочная трубка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ МИКРАН
Все закупки и тендеры АО НПФ МИКРАН
Адрес местонахождения
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д
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Документация лота
Кол-во: 958
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