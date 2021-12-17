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Номер извещения
32110889528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
01.12.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
i.harevich@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889528Дата и время окончания срока приема заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889528Дата и время вскрытия заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасности
Начальная цена
5 085 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва (учебная база Исполнителя) г. Санкт-Петербург (выездное обучение на базе Заказчика)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
85.3
85.30
Документация лота
Кол-во:
Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889528Дата и время окончания срока приема заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889528Дата и время вскрытия заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасности
Начальная цена
3 510 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург (учебная база Исполнителя)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
85.3
85.30
Документация лота
Кол-во:
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