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    Главная / Торги / Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889528Дата и время окончания срока приема заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    01.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_525_21.pdf

    ПКК_525_21.pdf

    Извещение_о_продлении.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.harevich@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889528Дата и время окончания срока приема заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889528Дата и время вскрытия заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по авиационной безопасности

    Начальная цена

    5 085 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва (учебная база Исполнителя) г. Санкт-Петербург (выездное обучение на базе Заказчика)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня подписания Сторонами акта предоставленных услуг (или иного документа, признаваемого Сторонами). Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    85.3

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.30

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120468/name/61c46beca191c4.34873048

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во:

    Лот 2

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889528Дата и время окончания срока приема заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889528Дата и время вскрытия заявок Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889528Подведение итогов не позднее Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасностиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги обучения персонала службы авиационной безопасности по программам подготовки инспекторов службы авиационной безопасности

    Начальная цена

    3 510 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург (учебная база Исполнителя)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня подписания Сторонами акта предоставленных услуг (или иного документа, признаваемого Сторонами). Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    85.3

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.30

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120473/name/61c46c5970a465.85129927

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во:

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