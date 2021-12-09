Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку безмасляного спирального вакуумного насоса ISP-500C Anest Iwata (или эквивалент) для нужд АО «ОКБ-Планета»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110889498 Уникальный номер закупки Номер закупки 25/ЗКвЭФ Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку безмасляного спирального вакуумного насоса ISP-500C Anest Iwata (или эквивалент) для нужд АО «ОКБ-Планета» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОКБ-ПЛАНЕТА

Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА Юридический адрес 173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н Почтовый адрес 173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н Контактный телефон +7 8162 69-30-92 Факс +7 8162 69-30-92 Адрес электронной почты secretary@okbplaneta.ru Ф.И.О. контактного лица Петров Александр Владимирович Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru