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Номер извещения
32110889498
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку безмасляного спирального вакуумного насоса ISP-500C Anest Iwata (или эквивалент) для нужд АО «ОКБ-Планета»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Почтовый адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Контактный телефон
+7 8162 69-30-92
Факс
+7 8162 69-30-92
Адрес электронной почты
secretary@okbplaneta.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вакуумного насоса сухого спирального
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вакуумного насоса сухого спиральногоВеликий Новгород
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0109.12.2021 10:0109.12.2021 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889498Дата и время вскрытия заявок Поставка вакуумного насоса сухого спиральногоВеликий Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вакуумного насоса сухого спирального
Начальная цена
1 202 007,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Адрес местонахождения
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
28.13.21
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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