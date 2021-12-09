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Номер извещения
АП009738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по доработке, технической поддержке и развитию системы "1С: Производственная безопасность. Комплексная"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27019
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Бронислава Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по доработке, технической поддержке и развитию системы «1С: Производственная безопасность. Комплексная»
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009738Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по доработке, технической поддержке и развитию системы «1С: Производственная безопасность. Комплексная»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по доработке, технической поддержке и развитию системы «1С: Производственная безопасность. Комплексная»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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