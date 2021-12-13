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Номер извещения
ГП112066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9291
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
vyacheslav.batalov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Вячеслав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112066Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112066Дата и время вскрытия заявок Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 14:0024.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112066Подведение итогов не позднее Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112066Подведение итогов не позднее Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
28.1
28.1
Документация лота
Кол-во: 6
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Кол-во: 7
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Кол-во: 1
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Кол-во: 4
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Кол-во: 9
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 3
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Кол-во: 10
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Кол-во: 3
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Кол-во: 4
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Кол-во: 3
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Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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