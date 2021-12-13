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    Главная / Торги / Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)

    Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112066Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9291

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    vyacheslav.batalov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталов Вячеслав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112066Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 13:0013.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112066Дата и время вскрытия заявок Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 14:0024.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112066Подведение итогов не позднее Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112066Подведение итогов не позднее Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов по ОД (потребность 1-го квартала 2022 г. по заявкам №5926, 6043, 6353, 6406, 6387, 6279, 6172, 6422, 6329, 6492, 6500, 6726, 6246)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    Формы_для_заполнения.rar

    08.12.2021

    Шаблон_Договора_рамочной_поставки__поставка_по_спецификациям_.docx

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Велокамера 28*х1.75 STELS автовентиль в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Замок велосипедный PD-81 Apecs"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Захват для двух бочек DG20 EURO-LIFT 00000408"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Катафот для велосипеда задний красный J96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Катафот для велосипеда передний белый J96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Контейнер пластмассовый 400х230х200 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Корзина на велосипед Stern СВ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лоток складной 500х300х250"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Насос ножной FP9803B стационарный стальной Стелс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Педали 6-690099 пластиковые широкие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шина для велосипеда 28" x 1,75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "2х10 лестница двухсекционная Новая Высота NV122"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Стремянка алюминиевая 5 ступеней, ступень 13 см НОВАЯ ВЫСОТА ( арт.1117105)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кондиционер бытовой SAMSUNG AQ07TSBNSER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Машина стиральная LG F 10 B8 ND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Холодильник однокамерный DAEWOO FR-052AIXR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Инфракрасно-конвективный обогреватель Polaris PMH 1584 черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Контейнер для хранения самоспасателей "ШАНС" 4-х местный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Контйнер для хранения самоспасателей "ШАНС" 2-х местный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 20"

    "Кулер BioFamily 1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Лестница-стремянка стальная Zaiger резиновым ковриком 4 ступени"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сетка москитная рамная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Утюг Philips GC 4926/00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Рамка деревянная со стеклом А4"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Рейка окрашенная ДхВхШ 1800х30х60 (цвет синий) для уличной скамьи+крепление болт L=80мм с гайкой М6"

    Кол-во: 110

    "Позиция 26"

    "Чайник Tefal КО2701 Agua 1.7 л белый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Стремянка диэлектрическая ССД-евро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Арматура смывного бочка кнопка, нижняя подводка с трапецевидной прокладкой Alcaplast"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Газлифт 100/200 класс 2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Газлифт 140/240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Гибкая подводка для воды 1/2 в/в 100см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Гибкая подводка для воды 1/2 в/н 100см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Гибкая подводка для смесителя 60 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Доводчик дверной DORMA TS 77 EN 3 с рычажной тягой, белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Дюбель распорный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Замок почтовый повышенной секретности с изогнутым язычком 99043"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Картридж Барьер Аквалиния"

    Кол-во: 65

    "Позиция 38"

    "Картридж Арагон 3 ЭКО Арагон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Картридж фильтра для холодной воды"Аквафор" ЭФГ63/250, 20мкм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Картридж фильтра для холодной воды"Аквафор" ЭФГ63/250, 5 мкм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Клапан для бочка спускной универсальный ИНКОЭР ИН 1-режим слива ИН ИС.131045"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Комплект для дырокола (4 диска+2 ножа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Компактная система для очистки воды Гейзер ЭКО (с краном)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кран-букса с резиновой прокладкой TERMA 06616 М18, квадрат 7 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Лезвия для большого ножа 18 мм, 10шт/уп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Лейка для душа 75мм Esko"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Набор фрез КАЛИБР S8мм (24856 1202)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Накладная кухонная мойка Accoona AD6060-L 60х60см нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Подводка гибкая для воды 1/2" ВВ 120см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Подводка гибкая для воды 1/2" ВВ 60 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Подводка гибкая для воды 1/2" ВН 120см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Подводка гибкая для смесителей (1/2"хМ10х80 см, пара длинный и короткий хвостовик) ELKA MP-У ИС.1009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Поддон для душевой кабины 90x90 высота поддона 14см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Подоконник пластиковый 300 х3000мм, белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Помпа для воды"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Стол прямой, проводник вырезной (А-образные опоры) 118x78x77,5 Дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Стол приставной, левый 45,5x132x77,5 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Тумба мобильная 40,4x49,6x61,6 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Экран выше и ниже уровня стола 138x1,6x79,5 дуб натюрель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Шкаф широкий низкий с замком 81,4x40,2x79,6 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Гардероб с замком 81,4x40,2x216,4 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 62"

    "Диван трехместный Премьер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кресло EasyChair 651 TPU"

    Кол-во: 21

    "Позиция 64"

    "Микроволновая печь Samsung ME-83XR черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Вентилятор напольный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Чайник Tefal KO2701 Aqua"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Светильник настольный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Доска пробковая 90х120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Дырокол мощный KW-Trio 954 до 150 листов черный на 4 отверстия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Уничтожитель документов Kobra +1SS6 2-й уровень секретности объем корзины 38 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Стол приставной, правый 45,5x132x77,5 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Шкаф широкий низкий с замком 81,4x40,2x79,6 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 73"

    "Стол письменный (1000x600x743 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК "LS-41", четырехсекционный, 1830х1130х500 мм, LS(LE)–41"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Шкаф для одежды Практик LS-21-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Антресоль Практик LS-21-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Антресоль для металлического шкафа 400 х 1130 х 500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Шкаф комбинированный широкий с замком 81,4x40,2x216,4 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Стул офисный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Ламинатор А3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Ламинатор А4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 82"

    "Доска магнитно-маркерная 90x120 (150 для РММ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Брошюровщик А4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Водонагреватель накопительный Ariston 10 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Водонагреватель накопительный THERMEX IR 200 верт. 200л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Насосная станция Джилекс,Джамбо 70/50 Н24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Скамья гардеробная с пластиковым настилом ПН1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Установка насосная канализационная Grundfos SOLOLIFT2 C-3 0,64 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Пена монтажная Макрофлекс 750 мл противопожарная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Часы настенные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Стол прямой, проводник вырезной (А-образные опоры) 118x78x77,5 Дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Стол приставной, левый 45,5x132x77,5 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Стол приставной, правый 45,5x132x77,5 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Тумба мобильная 40,4x49,6x61,6 дуб натюрель / белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Экран выше и ниже уровня стола 138x1,6x79,5 дуб натюрель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Стул офисный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Кресло EasyChair 651 TPU"

    Кол-во: 9

    "Позиция 99"

    "Радиатор масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Вентилятор напольный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Чайник Tefal KO2701 Aqua"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Седло Selle Royal Classic Moody для велосипеда Energy"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Шины автомобильные Continental ContiVanContact 100 215/75 R16C 116/114R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Диск колесный 6.5x16/5x160 ET60 DIA 65.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Камера колеса 3.5/3.00-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Колесный диск 12.0-21 10/335 D281 ET140 (533-310)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Лампа автомобильная Osram H11 12V 55W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Лампа автомобильная Osram H7 12V 55W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Мочевина Sintec AdBlue 20л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Аптечка автомобилиста"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Колодки тормозные передние Мерседес Бенц V класс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Диски тормозные передние"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Лампа автомобильная Osram H1 12V 55W P14.5s"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Лампа автомобильная Osram H4 12V 60/55W 64193"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Лампа ксеноновая D4S 42V-35W (P32d-5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Лампа GANZ 12V W21W 21W W3x16d"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Клей -активатор 210 гр ROSSVIK (банка с кистью)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Хомут 16-25 "NORMA""

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Смазка для направляющих суппортов 30 гр МС 1630 ВМПАВТО АС.060081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Смазка медная 520 мл ASTROhim AC-4575"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Набор клипс Forsage F-01Z0238 360 пр. (TOYOTA/LEXUS), пластиковом органайзере"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Жидкость стеклоомывателя зимняя -30° C"

    Кол-во: 150

    "Позиция 124"

    "Щетка стеклоочистителя Toyota Hilux"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Щетка стеклоочистителя КАМАЗ Артикул: СЛ108-900"

    Кол-во: 9

    "Позиция 126"

    "Щетка стеклоочистителя Мерседес Спринтер гос. № В 763 УС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Щетка стеклоочистителя Мерседес V класс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Щетка стеклоочистителя для а/м Toyota Camry XV50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Щетка стеклоочистителя для а/м Toyota Camry XV70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Щетки стеклоочистителей для а/м ГАЗ АТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Щетки стеклоочистителя Хендэ Санта ФЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Щетки стеклоочистителя Мерседес Бенц Спринтер Автобус"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Щетки стеклоочистителя Genesis G80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Щетки стеклоочистителя Bobcat"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Ось задних колес Energy в сборе с подшипниками и звездой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Тормоз задних колес ленточный 80S-R 80мм для трициклов (Energy)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Втулка КТ-16 XR промежуточная для ENERGY I"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Втулка задняя КТ-156F для заднего правого колеса ENERGY"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Втулка задняя КТ-155F для заднего левого колеса ENERGY"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Набор тормоза MTB Elvedes Brake kit про-серии: Оплетка тормоза 2.5м, трос тормоза 2м -2 шт.,наконечник троса 4шт., наконечник оплетки 10шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Тормозные колодки X60 резьбовые для ободных тормозов 60 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Велосипед Stels Energy VI 26 V010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Воздухонагреватель Вулкан с навесным оборудованием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Вентилятор напольный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Камера велосипедная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Лента ремонтная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Бумага наждачная Mirka 2000 230х280 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Городской велосипед STELS Energy III 26 V030 (2018)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Втулка планетарная SRC3-2 Sturmey-Archer 3 скорости Energy III"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Герметик прокладка ABRO красный 85 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Холодная сварка POXIPOL 70мг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Колесо для тележки PR1307 ф350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 153"

    "Камера велосипедная Author 26"х2.25-2.50 усиленная толщина стенки (57/64-559) автонипп"

    Кол-во: 9

    "Позиция 154"

    "Очиститель карбюратора 500 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Бумага наждачная Mirka 240 230х280 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Бумага наждачная Mirka 1500 230х280 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Бумага наждачная влагостойкая 230х280мм Р400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Автогерметик MaxSil SA 1011, 85 гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

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    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Вышка тура ВСР-3, высота 6,4 м, площадка 1.2x1.6 м, стальная"

    Кол-во: 1

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