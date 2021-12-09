Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка дизельного топлива 4000 тн

    Закупка дизельного топлива 4000 тн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:3009.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-837

    Наименование закупки

    Закупка дизельного топлива 4000 тн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    информационная_карта_запроса_предложений_Поставка_ДТ.doc

    ТЗ_поставка_ГСМ__ДТ__4000_тн.docx

    форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1177

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    NazarenkoAV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назаренко Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 17:30 GMT +309.12.2021 17:3009.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2022 23:5926.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112081Подведение итогов не позднее Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.01.202226.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112081Подведение итогов не позднее Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    676450, Амурская обл., Свободненский район, 40 км Северо-Западнее села Малая Сазанка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 30 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.335

    Топливо дизельное арктическое экологического класса К5

    19.20.21.325

    Топливо дизельное зимнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ГСМ (Дизельное топливо ДТ-3-К5)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Поставка ГСМ (Дизельное топливо ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 2000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211089730
    Определение подрядчика для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации.
    Определение подрядчика для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации.
    594886
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    589 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП012526
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту...
    586128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО КБХА
    Запрос котировок № ГП202076
    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
    Продажа лома и отходов металлов АО КБХА
    594876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 235 000
    Лоты:
    4
    Регион:
    Воронежская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:44
    Дата аукциона:
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013212
    Стеллажи металлические для ц.50
    Стеллажи металлические для ц.50
    589131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Попозиционная № ГП225080
    Поставка щебня на объекты ОЛУ и ВТСМ
    Поставка щебня на объекты ОЛУ и ВТСМ
    590341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП213421
    Поковки
    Поковки
    587818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014501
    Закупка СДТ
    Закупка СДТ
    594897
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211080104
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    593434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 422 379
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить