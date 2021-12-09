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Номер извещения
ГП112081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка дизельного топлива 4000 тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1177
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
NazarenkoAV@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назаренко Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 17:30 GMT +309.12.2021 17:3009.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.Москва
Подведение итогов не позднее
26.01.2022 23:5926.01.2022 23:5926.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112081Подведение итогов не позднее Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка дизельного топлива Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дизельного топлива ДТ-3-К5, кол-во: 2000 тн. Дизельного топлива ДТ-А-К5, кол-во: 2000 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
676450, Амурская обл., Свободненский район, 40 км Северо-Западнее села Малая Сазанка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
19.20.21.335
19.20.21.325
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
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