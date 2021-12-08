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    Главная / Торги / Поставка молока питьевого

    Поставка молока питьевого

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молока питьевогоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110889461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молока питьевого

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 11:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок_СМП.doc

    32110889461_01_337_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриднева Диана Карленовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока питьевого

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889461Подведение итогов не позднее Поставка молока питьевогоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока питьевого

    Начальная цена

    6 418 097,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    156 845 (сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок пять) штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.120

    Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110291/name/61b894fe12cef8.18402388

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 156845.00000

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