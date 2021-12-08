Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)