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    Главная / Торги / 1064/01.12.21/ИНВ/КО/Э Поставка молока цельного

    1064/01.12.21/ИНВ/КО/Э Поставка молока цельного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:3008.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молока цельногоСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1064/01.12.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    1064/01.12.21/ИНВ/КО/Э Поставка молока цельного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    01.12.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока цельного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:30 GMT +308.12.2021 15:3008.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молока цельногоСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 15:3008.12.2021 15:3008.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112063Дата и время вскрытия заявок Поставка молока цельногоСалават

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 12:0021.01.2022 12:0021.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112063Подведение итогов не позднее Поставка молока цельногоСалават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 12:0021.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112063Подведение итогов не позднее Поставка молока цельногоСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока цельного

    Начальная цена

    562 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    01.41.2

    Молоко сырое крупного рогатого скота

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка молока цельного"

    Кол-во:

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