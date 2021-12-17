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    Главная / Торги / Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)

    Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    443

    Наименование закупки

    Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    01.12.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2_к_Договору__Техническое_задание_.docx

    Приложение___2_к_Документации_Проект_договора.docx

    Приложение___1_к_Документации__Техническое_задание_.doc.docx

    Обоснование_НМЦ.xls

    Документация.doc

    Документация.pdf

    Приложение_1_к_договору.xlsx

    Протокол_итоги.pdf

    Протокол_итоги.pdf

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров,ул.Производственная,25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110889312Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25

    Дата и время проведения

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110889312Дата и время проведения Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 13:0024.12.2021 13:0024.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889312Подведение итогов не позднее Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 13:0024.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889312Подведение итогов не позднее Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)г.Киров,ул.Производственная,25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флокулянта Гринлайф К 10 ПВ (или эквивалента)

    Начальная цена

    6 411 760,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    20.13.6

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122081/name/61c5c20c5d3de3.88325688

    24.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123585/name/61c9b4671df989.76010796

    27.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128075/name/61cd95e23bb420.42524159

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 12.17500

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