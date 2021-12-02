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    Главная / Торги / Нефть сырая

    Нефть сырая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2021 14:3002.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Нефть сырая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены

    Способ реализации

    Продажа

    Дата публикации

    01.12.2021 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Паспорта_на_тендер_декабрь_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112053Подведение итогов не позднее Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" ( Саратовская область, Ровенский район, возле села Тарлыковка)

    Начальная цена

    20 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    06.10.10.200

    Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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