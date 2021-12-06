Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС

    Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_Требования_к_поставке.zip

    03_Коммерческая_часть.zip

    01_Общая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14517

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    mariya.yustus@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 18:00 GMT +306.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 18:0020.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112062Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112062Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса, Мурманская область, п. БелокаменкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.4

    Техника бытовая электронная

    27.5

    Приборы бытовые

    25.21.11.160

    Конвекторы отопительные из прочих металлов

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат ткп для заполнения

    01.12.2021

    Паспорт сделки

    01.12.2021

    Типовая форма договора

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор"

    Кол-во: 671

    "Позиция 2"

    "Тепловая завеса"

    Кол-во: 54

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Попозиционная № ГП202028
    Поставка бытовых материалов для оснащения объектов на С(У)НГКМ (заявка 1000)
    Поставка бытовых материалов для оснащения объектов на С(У)НГКМ (заявка 1000)
    594747
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АРКТИК СПГ 2
    Попозиционная № ГП126493
    Поставка офисного оборудования и материалов для оснащения лаборатории на Салмановском (Утреннем) НГКМ
    Поставка офисного оборудования и материалов для оснащения лаборатории на Салмановском...
    447099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить