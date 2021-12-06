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Номер извещения
ГП112062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14517
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
mariya.yustus@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 18:00 GMT +306.12.2021 18:0006.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМосква
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 18:0020.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112062Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМСМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для комплектации объектов ЦСКМС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса, Мурманская область, п. БелокаменкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.4
27.5
25.21.11.160
26.20.1
Документация лота
Кол-во: 671
Кол-во: 54
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