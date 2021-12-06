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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ к проекту договора № 2 2.1-2.4. - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.docx

    ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ.docx

    Протокол_АП009735.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009735Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009735Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС 2-2 «Ковыктинского ГКМ» для нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    18 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129485/name/61dc1f99a6b662.18797434

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомат Iном=100А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Автомат ВА47-29, 1п, Iном= 10А, х-ка С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Автомат ВА47-29, 1п, Iном= 16А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Автомат ВА47-29, 1п, Iном= 25А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Автомат ВА47-29, 1п, Iном= 40А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Автомат ВА47-29, 3п, Iном= 25А, х-ка С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Автомат ВА47-29, 3п, Iном= 32А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Автомат ВА47-29, 3п, Iном= 40А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Автомат ВА47-29, 3п, Iном= 63А, х-ка С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Автомат ВД1-63 (УЗО), дифференциальный 2P, Iном= 25А, Iдиф= 30мА, кат.№ MDV10-2-025-030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Автомат ВД1-63 (УЗО), дифференциальный 4P, Iном= 25А, Iдиф= 30мА, кат.№ MDV10-4-025-030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Автомат ВД1-63 (УЗО), дифференциальный 4P, Iном= 32А, Iдиф= 30мА, кат.№ MDV10-4-032-030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Автомат ВД1-63 (УЗО), дифференциальный 4P, Iном= 40А, Iдиф= 30мА, кат.№ MDV10-4-040-030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Автомат ВД1-63 (УЗО), дифференциальный 4P, Iном= 63А, Iдиф= 30мА, кат.№ MDV10-4-063-030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Извещатель пожарный автономный Рубеж ИП 212-112 оптико-электронный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Изолента 19 мм 20 м синяя SafeLine (-50 +80)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 17"

    "Изолента 19 мм 20 м черная SafeLine (-50 +80)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 18"

    "Изолента х/б 300 гр."

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Клемма заземления КЗ-50 PRIME КЕДР 8011742 500 А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "Клипса кабельная ф16"

    Кол-во: 400

    "Позиция 21"

    "Клипса кабельная ф20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Клипса кабельная ф32"

    Кол-во: 400

    "Позиция 23"

    "Коробка DKC, кат.№ 54200, 240х190х90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Коробка распределительная КМ41244 ОП 190*140*70мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Металлорукав д16мм-20мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Наконечник 16-6-6-М ГОСТ 7386-80 УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Наконечник 25-10-8-М ГОСТ 7386-80 УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Наконечник 35-12-10-М ГОСТ 7386-80, УХЛ3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Наконечник 50-12-12-М ГОСТ 7386-80, УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Патрон Е27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Распределительное устройство для строительных площадок РУСП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Розетка двойная с заземлением IP54 Форс IEK"

    Кол-во: 39

    "Позиция 33"

    "Розетка двойная штепсельная для помещений"

    Кол-во: 60

    "Позиция 34"

    "Розетка переносная ССИ-225 3Р+РЕ+N 32A IP44 380В IP44 MAGNUM IEK PSN22-032-5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 35"

    "Розетка РБ33-1-Ом, каучуковая 3х2К+З (трехместная), Iном= 16А, Uн= ~220В, 50Гц, IP 44, о/п, каучук"

    Кол-во: 180

    "Позиция 36"

    "Рспределительные переносные щиты РУСп-3х16/3+1х16/5+1х32/5 74 У1 IP44 №YKM80-311-54 с розетками и автоматами 220/380 В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Соединитель кабельный СКР-31 вставка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Соединитель кабельный СКР-31 разъем"

    Кол-во: 150

    "Позиция 39"

    "Труба гофрированная Ø16"

    Кол-во: 88

    "Позиция 40"

    "Труба гофрированная Ø20"

    Кол-во: 350

    "Позиция 41"

    "Труба гофрированная Ø32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Удлинитель 4 розетки, 30м исп. ХЛ на металической катушке, кабель КГ ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Удлинитель 4 розетки, 50м исп. ХЛ на металической катушке, кабель КГ ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Удлинитель катушка 50м IEK WKP16-16-04-50-44"

    Кол-во: 48

    "Позиция 45"

    "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 16А/30мА,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Устройства защитного отключения УЗО 2Р 32А/30мА,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Устройство защитного отключения УЗО 4Р 25А 30мА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Флюс паяльный жир (20г)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Шина нулевая 8х12"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь IEK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Щит ЩРн-12з IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Щит ЩРН-П-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Щит ЩРН-П-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Щит ЩРН-П-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "ЭТМ Вилка кабельная 32А 3Р+E IР44 переносная 380В 014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "ЭТМ Розетка кабельная 32А 3Р+E IР44 переносная 380В 214"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Ящик силовой ЯРП, 32, Iном= 250А, Iн пл.вст. 250А, IP 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Вилка F-204 K, 16А, 220В, IP44, угловая, каучуковая"

    Кол-во: 460

    "Позиция 59"

    "Вилка ССИ-025, 3P+E+N, 32А, 380В, IP44,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Вставка плавкая ПН-2, Iн пл.вст. 250А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Выключатель 1ОП 10А 250В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Выключатель автоматический IEK 1п 25 А характеристика С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А 4,5кА С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 32А 4,5кА С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Выключатель двухклавишный IP54 Форс IEK"

    Кол-во: 55

    "Позиция 66"

    "Автономный датчик дыма ИП 212-50М2 (с сиреной)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Бокс ЩРН-П 12 модулей пластиковый навесной IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Бокс ЩРН-П 8 модулей пластиковый навесной IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Вилка угловая каучук 2Р+Е 16А"

    Кол-во: 150

    "Позиция 71"

    "Гибкие шланги 7,6 м, 4 сопла - Ø 330 мм - 4515.558 Используются вместе с комплектом соединительных элементов. Первые 2 метра (черный цвет) изготовлены"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Держатель для труб (клипса) d25мм ДКС 51025"

    Кол-во: 400

    "Позиция 73"

    "Колодка 3-ая О/У с загл. каучук 16А 220-250V"

    Кол-во: 150

    "Позиция 74"

    "Лампа натриевая ДНАТ 400Вт NAV-T E40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Патрон Е40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Розетка силовая переносная 225 3P+PE+N 32А 380В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Прожектор светодиодный 100Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Прожектор светодиодный 200Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 32"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Вилка переносная ССИ-025"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Вилка прямая каучуковая 16А 220В"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 83"

    "Выключатель 1клавишный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-3,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "Зажим прокалывающий P1X-95"

    Кол-во: 800

    "Позиция 86"

    "Коробка распаячная 100*100*50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 87"

    "Розетка (колодка) 3-х местная с защитными крышками"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 88"

    "Розетка 2-ая с заземлением со шторками"

    Кол-во: 600

    "Позиция 89"

    "Розетка переносная ССИ-225"

    Кол-во: 400

    "Позиция 90"

    "Удлинитель силовой на катушке 30м исп. ХЛ на металической катушке, кабель КГ ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 91"

    "Удлинитель силовой на катушке 50м исп. ХЛ на металической катушке, кабель КГ ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 92"

    "Шина нулевая на DIN-рейку 12гр."

    Кол-во: 120

    "Позиция 93"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-12"

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-24"

    Кол-во: 40

    "Позиция 95"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 96"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 97"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 98"

    "Изолента ХБ"

    Кол-во: 800

    "Позиция 99"

    "Полоса оцинкованная 4х40 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Щит распределительный ЯБПВУ-400 400А, IP54"

    Кол-во: 7

    "Позиция 101"

    "Шина медная М1Т 4х30х4000 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Рубильник-переключатель с выносной ручкой 250А ВР-32"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "УЗО ВД 1-63 4Р 63А 30Ма"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Гребенка трехвазная на 18 модулей PS3/12, 63A, ABB (с заглушками в комплекте)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Сальник PG 63 пластик (42-50 мм) IP68"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16 "С""

    Кол-во: 100

    "Позиция 107"

    "Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 25 "С""

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 40 "С""

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 63 "С""

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Знак безопасности "Символ заземления" Z08 (20x20 мм, пленка ПВХ)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Знак безопасности Стой! Напряжение ZK 186 (200x250x2 мм, пластик)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 112"

    "Силовая вилка на кабель 5р 32А/400В, Garo, Р 432-6 S"

    Кол-во: 100

    "Позиция 113"

    "Силовая розетка на кабель с крышкой 5р 32А/400В, Garo, S 432-6 S"

    Кол-во: 100

    "Позиция 114"

    "Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 32 "С""

    Кол-во: 150

    "Позиция 115"

    "Сальник PG 29 пластик (18-25 мм) IP68"

    Кол-во: 150

    "Позиция 116"

    "Сальник PG 48 пластик (37-44 мм) IP68"

    Кол-во: 150

    "Позиция 117"

    "Кабель КГхл 5х10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 118"

    "Кабель КГхл 5х10"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 119"

    "Анкер зажим РА-2000"

    Кол-во: 73

    "Позиция 120"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-95"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 121"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/6-35"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 122"

    "Кабель СИП-2 3х240+1х95"

    Кол-во: 4700

    "Позиция 123"

    "Наконечник ТЛМ 240 мм2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "Наконечник ТЛМ 25 мм2"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 125"

    "Наконечник ТЛМ 95 мм2"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 126"

    "Изолятор (с болтами) SM-25"

    Кол-во: 70

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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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