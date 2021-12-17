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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889518Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_МДОАУ_147.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 147
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 147

    Юридический адрес

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, д.104, к.3

    Почтовый адрес

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, д.104, к.3

    Контактный телефон

    +7 3532 43-11-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    detskiisad_147@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 16:0022.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889518Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации общественного питания воспитанников на 2022-2023 гг.

    Начальная цена

    7 012 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 147
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 147

    Адрес местонахождения

    460036, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, д.104, к.3

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 43290.00000

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