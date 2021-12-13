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Номер извещения
ГП112038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:30 GMT +313.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕОСамара
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:3013.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112038Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕОСамара
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 15:0010.01.2022 15:0010.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112038Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕОСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к грузовой автотехнике КАМАЗ в 2022г. для нужд ПАО СНГЕО
Начальная цена
46 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада Поставщика, находящегося в г. Самара и\или Самарской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
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Документация лота
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