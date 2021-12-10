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    Главная / Торги / 21685 - Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера

    21685 - Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21685

    Наименование закупки

    21685 - Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ_ИЗМ26082021.docx

    Договор_поставки_по_спецификациям.rar

    Реквизиты_Таманьнефтегаз.doc

    ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА_ЗАПРОСА_ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Форма_ТКП.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-58-58 доб. 1459

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    L.Tetenov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетенов Леонид Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112048Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112048Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112048Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.40.130

    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    26.20.21.120

    Устройства запоминающие внешние

    26.20.21.110

    Устройства запоминающие внутренние

    26.20.16.190

    Устройства ввода/вывода данных прочие

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.3

    Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "KVM -удлинитель. XD-522-DP-PAIR. Adder"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект для креппежа в стойку 1U RackMounting Kit. RMK4S Adder"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор для монтажа ATEN 2X-031G / 2X-031G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Удлинитель ATEN KE6900 / KE6900-AX-G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЖК-монитор 22 дюйма, разрешением 1920х1080, крепеж VESA 100x100 мм. P2219H Dell"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЖК-монитор 23 дюйма, DVI, разрешением 1920х1080, крепеж VESA 100x100 мм E2314H Dell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Несущий рычаг с изменяемой высотой, компактный MSA14 MH1HV Dell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Адаптер проходной LC/UPC-LC/UPC, Duplex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Патчкорд оптический переходной LC/UPC - LC/UPC, SM, Duplex, 0.5 м."

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Пигтейл LC/UPC SM (0.9) 0.5 m"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кабель удлинит. USB3.0 Pro Gembird/Cablexpert AM/AF, 1.8м, экран, синий. CCP-USB3-AMAF-6 Gembird"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Принтер цветной лазерный HP Color Laser 150a. HP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок розеток для 19" шкафов, 6 розеток Schuko (16A), 230 В. SHE19-6SH-2.5EU Hyperline"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) 3х0,75 PWC-IEC13-SHM-1.0-BK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) 3х1,0, 1,8 м PWC-IEC13-SHM-1.8-BK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Патч-корд RJ-45 - RJ-45, категория 5е. Длина –1 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Патч-корд RJ-45 - RJ-45, категория 5е. Длина –25 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Кросс оптический LAN-FOBM-RM-3P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Панель 8 SC simplex/LC duplex LAN-APM-8SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Панель заглушка LAN-APM-BLNK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое, разъем SC). IMC-21-S-SC MOXA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Источник питания UNO POWER UNO-PS/1AC/24DC/ 30W. 2902991. Phoenix Contact"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Промышленный комутатор в составе: FL SWITCH 2306-2SFP 2702970 - 1 шт. FL SFP LX 2891767 -2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Штекерный соединиель RJ45 1406335"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Приборная полка 1 ЕВ, регулируемая по глубине. 3861.580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Приборная полка 1 ЕВ, регулируемая по глубине. 3861.580 Rittal"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Системные шасси TS 17 x 73 мм TS 8612.060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Блок розеток на стол, 5 розеток 230 В. 930.06.633 Schulte elektrotecnik"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Кабель VCOM DVI - DVI (VDV6300-5M) 5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Удлинитель VCOM USB - USB (CU827) 5 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кабель DisplayPort - DisplayPort , 3м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Проводная USB клавиатура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Проводная USB клавиатура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Проводная USB мышь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Проводная USB мышь"

    Кол-во: 1

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