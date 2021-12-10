www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
21685 - Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-58-58 доб. 1459
Факс
{}
Адрес электронной почты
L.Tetenov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетенов Леонид Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112048Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112048Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтераМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих ПК для компьютерных сетей, мониторов и принтера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
26.30.11.110
26.30.30.000
26.20.40.190
26.20.40.130
26.20.40.140
26.20.21.120
26.20.21.110
26.20.16.190
26.20.15.000
26.20.14.000
26.20.13.000
26.30.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.