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    Главная / Торги / Поставка металлорукавов и водопроводной арматуры

    Поставка металлорукавов и водопроводной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 14:3010.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорукавов и водопроводной арматурыСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112042

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МПМ_06_2022

    Наименование закупки

    Поставка металлорукавов и водопроводной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дополнительние_требования_к_участнику_закупки.docx

    Форма_для_заполнения_ТКП.xlsx

    Форма._Карта_партнера.xlsx

    Шаблон_Договора_рамочной_поставки__поставка_по_спецификациям_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19284

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Pavel.Miheev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михеев Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорукавов и водопроводной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 14:30 GMT +310.12.2021 14:3010.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорукавов и водопроводной арматурыСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 14:3010.12.2021 14:3010.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112042Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорукавов и водопроводной арматурыСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 16:0010.01.2022 16:0010.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112042Подведение итогов не позднее Поставка металлорукавов и водопроводной арматурыСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 16:0010.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112042Подведение итогов не позднее Поставка металлорукавов и водопроводной арматурыСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорукавов и водопроводной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.131

    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

    22.19.30.136

    Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные

    27.90.12.130

    Трубки изоляционные для электропроводки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукав МРГ 3.01.2-Г201(G1/2")- Г201(G1/2")-16х0,15х800 с двойной оплеткой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Металлорукав МРГ 3.01.1- Г201(G1/2")- Г201(G1/2")-16 х 0,15х 1200 с одной оплеткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Металлорукав МРГ 3.01.1- Г201(G1/2")- Г201(G1/2")-16 х 0,15х 400 с одной оплеткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Металлорукав МРГ 3.01.1-Г201(G1/2")- Г201(G1/2")-16х0,15х600 с одной оплеткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Металлорукав МРГ 3.01.1-Г201(G1/2")-Г201(G1/2")-16х0,15х200 с одной оплеткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Металлорукав МРГ 3.01.2-Г201(G1/2")-Г201(G1/2")-16х0,15х200 с двумя оплетками"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Металлорукав МРГ 3.01.2-Д201(G1/2")-Г201(G1/2")-16х0,15х400 с двумя оплетками"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Металлорукав МРГ 3.01.2-Д201(G1/2")-Г201(G1/2")-16х0,15х600 с двумя оплетками"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Металлорукав 4603А-2-6-280-1,25"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый 1/2'' valtec (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый 3/4'' valtec (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый 1'' valtec (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "кран шаровый 2'' valtec (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Американка 1/2'' вн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Американка 3/4'' вн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый - сгон 1/2" (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый - сгон 3/4" (механизм рычаг, соединение резьбовое)"

    Кол-во: 2

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