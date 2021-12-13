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    Главная / Торги / поставка источника бесперебойного питания.

    поставка источника бесперебойного питания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112058Дата и время окончания срока приема заявок поставка источника бесперебойного питания.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    194

    Наименование закупки

    поставка источника бесперебойного питания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    формы_для_заполнения.zip

    извещение1.docx

    договор.zip

    Техническое_задание.docx

    Требования_для_аккредитации.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Юридический адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    Почтовый адрес

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4102

    Факс

    +7 846 233-46-96

    Адрес электронной почты

    Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизова Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источника бесперебойного питания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112058Дата и время окончания срока приема заявок поставка источника бесперебойного питания.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 16:0013.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112058Дата и время вскрытия заявок поставка источника бесперебойного питания.Самара

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112058Подведение итогов не позднее поставка источника бесперебойного питания.Самара

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112058Подведение итогов не позднее поставка источника бесперебойного питания.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источника бесперебойного питания.

    Начальная цена

    336 862,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,

    443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка источника бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
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