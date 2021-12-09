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    Главная / Торги / Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889226Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110889226

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ЗК_СО_008492_п..doc

    Протокол_ЗК_СО_008492_п..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889226Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 18:0009.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110889226Дата и время вскрытия заявок Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 18:0014.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889226Подведение итогов не позднее Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление резервного канала передачи данных L2 VPN между АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Международный аэропорт «Краснодар»

    Начальная цена

    1 680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114987/name/61bd85f6ba36d7.37217336

    18.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

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