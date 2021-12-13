Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

    У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112033Дата и время окончания срока приема заявок Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)ИркутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112033

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_оферента.doc

    Извещение.docx

    Ссылка_на_рабочую_документацию.docx

    Договор__Стандарт__Соглашение.zip

    Техническое_задание.zip

    Формы_для_заполнения.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ИНК

    Юридический адрес

    664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4

    Почтовый адрес

    664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4

    Контактный телефон

    +7 3952 21-13-52 доб. 1220

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ydakov_DV@irkutskoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юдаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 18:00 GMT +313.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112033Дата и время окончания срока приема заявок Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 03:3014.12.2021 03:3014.12.2021 03:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112033Дата и время вскрытия заявок Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112033Подведение итогов не позднее Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112033Подведение итогов не позднее Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации, техническому заданию Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации, техническому заданию ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации, техническому заданию Заказчика, проекту договора Заказчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИНК
    Все закупки и тендеры ИНК

    Адрес местонахождения

    664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014034
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году (22-0040)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    592492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    12 055 294
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП202038
    Текущий ремонт основных средств производственного назначения. Ремонт опор газопроводов, ремонт земляных валов УЗА, куста 201.
    Текущий ремонт основных средств производственного назначения. Ремонт опор газопроводов, ремонт...
    594782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014427
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении и утилизации изоляции для нужд ООО «ГСП Переработка»
    Выполнение работ по снятию изоляционного покрытия с металлических труб, бывших в употреблении...
    594567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП237348
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 167/22-844
    Работы по монтажу технологических трубопроводов в пролете 3А блока №12 ПАО «Уралмашзавод»...
    594235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014351
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2022 году (22-0043)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    21 555 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014349
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0042)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты...
    594215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 891 221
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП136636
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ЗДАНИЕ)" (инв.№ Т00009108), "ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ОБОРУДОВАНИЕ)" (инв.№ Т00009230)
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка...
    578557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП014348
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2022 году (22-0041)
    Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд ООО...
    594211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    147 627 227
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить