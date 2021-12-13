У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112033 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ИНК Юридический адрес 664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4 Почтовый адрес 664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4 Контактный телефон +7 3952 21-13-52 доб. 1220 Факс Адрес электронной почты Ydakov_DV@irkutskoil.ru Ф.И.О. контактного лица Юдаков Дмитрий Викторович Место рассмотрения предложений Иркутск Закупки и тендеры Иркутская область Ключевые слова:

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