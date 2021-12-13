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Номер извещения
ГП112033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
У-154-21 / Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4
Почтовый адрес
664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4
Контактный телефон
+7 3952 21-13-52 доб. 1220
Факс
Адрес электронной почты
Ydakov_DV@irkutskoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юдаков Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 18:00 GMT +313.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112033Дата и время окончания срока приема заявок Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 03:3014.12.2021 03:3014.12.2021 03:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112033Дата и время вскрытия заявок Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112033Подведение итогов не позднее Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112033Подведение итогов не позднее Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)Иркутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство газопроводов высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок на Ярактинском НГКМ, выполнение работ по монтажу систем водогазового воздействия (ВГВ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации, техническому заданию Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации, техническому заданию ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664007, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Большой Литейный пр-к, 4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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