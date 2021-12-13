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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО

    Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕОСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___008_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:30 GMT +313.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:3013.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112027Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112027Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО

    Начальная цена

    6 305 011,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада Поставщика, находящегося в г. Самара и\или Самарской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленного Поставщиком счета – фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131447/name/61dfcf35347af0.97343108

    13.01.2022

    Техническое задание

    30.12.2021

    Закупочная документация

    30.12.2021

    Проект договора

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей и материалов к грузовой автотехнике УАЗ в 2022 году» для нужд ПАО СНГЕО"

    Кол-во:

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