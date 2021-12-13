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Номер извещения
ГП112030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпино
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112030Подведение итогов не позднее Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 81
Кол-во: 4
Кол-во: 144
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 32
Кол-во: 80
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 56
Кол-во: 98
Кол-во: 14
Кол-во: 36
Кол-во: 1800
Кол-во: 540
Кол-во: 172
Кол-во: 36
Кол-во: 8
Кол-во: 168
Кол-во: 40
Кол-во: 132
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 8
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