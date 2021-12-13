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    Главная / Торги / Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией

    Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки__1030.docx

    Прил_1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_2_Справка_об_опыте_работы.docx

    Прил_3_Свидетельство_изготовителя.docx

    Прил_4_Договор_поставки.doc

    СОГЛАШЕНИЕ_о_конфидециальности_новое_с_подписью_исп.дир._с_новой_доверенностью.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 17:0030.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112030Подведение итогов не позднее Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 17:0030.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112030Подведение итогов не позднее Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документациейКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежа в готовом виде в соответствии чертежно-конструкторской документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1.1014.010 БОЛТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "1.1031.111 БОЛТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "1.1031.118 БОЛТ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "1.1033.313 БОЛТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "1.1053.521 БОЛТ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "1.1058.289 Болт"

    Кол-во: 81

    "Позиция 7"

    "1.1215.066/0109 Шпилька"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "1.1215.104 ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 144

    "Позиция 9"

    "1.1215.125 ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "1.1215.131 ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "1.1215.140 ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "1.1216.142 Шпилька"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "1.1216.262 ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 80

    "Позиция 14"

    "1.1301.647 ВИНТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "1.1500.101 Гайка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "1.1500.102 ГАЙКА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "1.1500.103 ГАЙКА"

    Кол-во: 56

    "Позиция 18"

    "1.1500.104 ГАЙКА"

    Кол-во: 98

    "Позиция 19"

    "1.1500.104/0109 Гайка"

    Кол-во: 14

    "Позиция 20"

    "1.1500.201 Гайка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 21"

    "1.1511.007 ГАЙКА"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 22"

    "1.1511.007/0109"

    Кол-во: 540

    "Позиция 23"

    "1.1511.010 ГАЙКА"

    Кол-во: 172

    "Позиция 24"

    "1.1514.032 ГАЙКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 25"

    "1.1514.043 ГАЙКА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "1.1514.046 Гайка"

    Кол-во: 168

    "Позиция 27"

    "1.1534.043 ГАЙКА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "1.1900.599 Штифт"

    Кол-во: 132

    "Позиция 29"

    "1.1900.603 Штифт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "1.1900.604 Штифт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "1.1902.480 Штифт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "1.1902.487 Штифт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "1.1902.488 Штифт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "1.1904.768 Штифт"

    Кол-во: 8

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