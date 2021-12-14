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    Главная / Торги / Поставка товаров: Расходные материалы для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом

    Поставка товаров: Расходные материалы для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 06:5914.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110890691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методомОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110890691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    424-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров: Расходные материалы для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_Документация_КО.docx

    Извещение_о_внесении_изменений.docx

    01_Извещение_КО.pdf

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Техническое_задание.xlsx

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    Итоговый_протокол_КО_424_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-53

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011112@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ревтов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110890691Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методомОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом

    Начальная цена

    114 100,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113995/name/61bc5a1f6c15d3.97023418

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 12.00000

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