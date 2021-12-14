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Номер извещения
32110890691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров: Расходные материалы для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.12.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-53
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o011112@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ревтов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений радиографическим методом
Начальная цена
114 100,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
26.51.53.190
26.51
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 12.00000
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