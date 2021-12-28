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    Главная / Торги / Реализация МТР

    Реализация МТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112032Дата и время окончания срока приема заявок Реализация МТРКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация МТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112032_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_4__Фотоматериалы.rar

    Документация__по_реализации_МТР.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Юридический адрес

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Контактный телефон

    861255-08-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gracheva@priazovneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация МТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2021 13:00 GMT +328.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112032Дата и время окончания срока приема заявок Реализация МТРКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    04.02.2022 14:0004.02.2022 14:0004.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112032Подведение итогов не позднее Реализация МТРКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.02.202204.02.2022 14:0004.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112032Подведение итогов не позднее Реализация МТРКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация МТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137890/name/61ea697306d334.45506805

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1,5м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, ф.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, rp.np. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1.5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, ф.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Патрубок 244,48x11,99мм,АР1 5СТ, rp.np. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1,5M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=3,0M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=6,0M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=0,6M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=1,5M."

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Патрубок 508x12,7мм, API 5СТ, гр.пр. К-55, PSL-1, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-1,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-3,0м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-6,0м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Переводник М NC50 х 244,48x11,99 Н ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Weil, L=0,6M."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стингер стыковочный вставной 139,7 мм с резьбой (5 ½ FH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Труба обсадная 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF (уменьшенная муфта 194,15мм), с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 47.203

    "Позиция 24"

    "Труба обсадная 244,48x11,99мм, API 5СТ, гр.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 46.568

    "Позиция 25"

    "Труба обсадная 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017,гр.пр.Р110, PSL-1, группа длин 3,ТМК UP PF,с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 69.111

    "Позиция 26"

    "Труба обсадная 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, rp.np. К-55, PSL-1, группа длин 3, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 17.726

    "Позиция 27"

    "Труба обсадная 508x12,7мм, API 5СТ, гр.пр. К-55, группа длин 3, PSL-1, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 22.656

    "Позиция 28"

    "Центратор жесткий модели Spiraglider 323,9 мм для установки в зону башмака предшествующей колонны и в открытый ствол в комплекте с двумя стопорными кольцами. Внешний диаметр: 374,7 мм"

    Кол-во: 83

    "Позиция 29"

    "89 мм Кабельный протектор"

    Кол-во: 138

    "Позиция 30"

    "Centralizer, bow spring 7 STR LO NW STA1 STCL 9.609 OD / Центратор пружинный несварной разъемный 177,8 мм, модель пружины STA1"

    Кол-во: 98

    "Позиция 31"

    "Collar, float 7 402NP L80 NR Vam Top SC80 26.0 / Муфта с обратным клапаном 177,8 мм, модели 402NP, сталь L80, резьба Vam Тор SC80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Collar, stop JSH 7 LO STD SPRL locking pin / Кольцо стопорное 177,8 мм модели JSH"

    Кол-во: 98

    "Позиция 33"

    "Kit, ADPTR PCR / РСР 7.000 Baker 20/Адаптер кабельный 7.000" Baker 2'0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Plug, bottom 7.000 NR 400 PSI PUR / Пробка цементировочная нижняя 177,8 мм с противовращательным профилем WiperLok"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Plug, top 7.000 NR PUR / Пробка цементировочная верхняя 177,8 мм с противовращаельным профилем Wiperлок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Shoe, float 7 323 L80 Vam Top SC80 26.0 / Башмак с обратным клапаном 177,8 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Тор SC80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Shoe, float 7 323 L80 Vam Top SC80 26.0 / Башмак с обратным клапаном и промывочными отверстиями, направленными вниз 177,8 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Top SC 80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Shoe, float 9-5/8 323 CONC concrete L80 Vam Top 47.0 / Башмак с обратным клапаном и промывочными отверстиями направленными вниз 244,5 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Тор, для обсадной колонны с толщиной стенки 11,99 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Shoe, float 13-3/8 303 CONC CNCRT L80 Vam Top 68.0. MTRS / Башмак с обратным клапаном 339,7 мм, модели 303, сталь L80, резьба Vam Тор, для обсадной колонны с толщиной стенки 12.19мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Stinger, retainerSSA SNAP OUT SEAL ASSY 2.875 EU/Стингер цементировочный SSA 2.875 EU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Tool, Setting Hydraulic (HST) 2.875 x 2.875 EU Box FW Alloy/Инструмент посадочный модели HST 2.875"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Адаптер для забивки Адаптер 30" DDS для использования с трубой толщиной стенки 1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Бесшовные стальные НКТ 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, диапазон длин R-3."

    Кол-во: 37.42

    "Позиция 44"

    "Бесшовные стальные обсадные трубы 177,8x9,1 Эмм, согласно API5CTPSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР в исполнении для использования без смазки CW , из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, диапазон длин R-3."

    Кол-во: 104.89

    "Позиция 45"

    "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,1 Эмм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 1,5 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 3,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 6,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Бесшовные стальные патрубки 244,5x11,99мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 3,0 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Бесшовные стальные патрубки 339,7x12,19мм, согласно API5CT PSL.1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 1,5 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 1,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 2,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 3,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Бесшовные стальные переводники 177,8x10,36мм, согласно API5CT PSL1, ниппель с резьбовым соединением NEW VAM х муфта 177,8x9,19 мм с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, с уменьшенным диаметром муфты SC80, из стали марки L80, длина 5,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Бесшовные стальные переводники 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, муфта ВТС х ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, с уменьшенным диаметром муфты SC80, из стали марки L80, длина 0,6 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Бесшовные стальные переводники 244,5x11,99мм, согласно API5CT PSL1, ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР х ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 0,6 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Долото трехшарочное 215,9 МГВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Наземный кабель"

    Кол-во: 180

    "Позиция 58"

    "Направляющая воронка, резьбовое соединение 68.3 мм SLHT муфта, наружный диаметр 75.7 мм, внутренний (Б/У требует ревизии)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE/1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Обсадная труба с установленным посадочным кольцом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Патрубок, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L- 3000мм. гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Патрубок, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L- 500мм. ГР.ПР.Р-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Переводник NC38 BOX X 2 7/8 8 RD EU PIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Муфта НКМ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКТВ 60x4,8мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКТВ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Переводник, Муфта НКТВ 60х4,8мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Переводник, Муфта НКТВ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L-300мм, гр.пр.Р-110"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Ритейнер цементировочный модели PCR 7.000 17.00-38.00*"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Труба обсадная 244,48x11,99мм, API 5СТ, гр.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well"

    Кол-во: 16.633

    "Позиция 73"

    "Цетратор с пружиной 7.0" 17-35ppf,DSTC#30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Электросварные прямошовные стальные патрубки 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, с резьбовым соединением BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 1,5 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Электросварные прямошовные стальные переводники 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, муфта ВТС х ниппель BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 1,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Электросварные прямошовные стальные переводники 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, ниппель ВТС х муфта BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 5,0 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Мостовая пробка для колонны РПП-112"

    Кол-во: 1

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