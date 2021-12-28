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Номер извещения
ГП112032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация МТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова
Контактный телефон
861255-08-24
Факс
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Адрес электронной почты
gracheva@priazovneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Реализация МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2021 13:00 GMT +328.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112032Дата и время окончания срока приема заявок Реализация МТРКраснодар
Подведение итогов не позднее
04.02.2022 14:0004.02.2022 14:0004.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112032Подведение итогов не позднее Реализация МТРКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация МТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
Адрес местонахождения
350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова
28.99
28
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 47.203
Кол-во: 46.568
Кол-во: 69.111
Кол-во: 17.726
Кол-во: 22.656
Кол-во: 83
Кол-во: 138
Кол-во: 98
Кол-во: 1
Кол-во: 98
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 37.42
Кол-во: 104.89
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 180
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 16.633
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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