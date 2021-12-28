Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

НК ПРИАЗОВНЕФТЬ Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6M." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1,5м." Кол-во: 2

"Позиция 3" "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0M." Кол-во: 2

"Позиция 4" "Патрубок 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0M." Кол-во: 2

"Позиция 5" "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, ф.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6м." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, rp.np. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1.5м" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Патрубок 244,48x11,99мм, API 5СТ, ф.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0м." Кол-во: 2

"Позиция 8" "Патрубок 244,48x11,99мм,АР1 5СТ, rp.np. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0м" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-6,0M." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-3,0M." Кол-во: 2

"Позиция 11" "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-1,5M." Кол-во: 2

"Позиция 12" "Патрубок 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6M." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=3,0M." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=6,0M." Кол-во: 2

"Позиция 15" "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=0,6M." Кол-во: 1

"Позиция 16" "Патрубок 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. К-55, PSL-1. ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Wed, L=1,5M." Кол-во: 2

"Позиция 17" "Патрубок 508x12,7мм, API 5СТ, гр.пр. К-55, PSL-1, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well, L-0,6м." Кол-во: 1

"Позиция 18" "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-1,5м" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-3,0м" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Патрубок 508x12,7мм,API5СТ, гр.пр.К-55, PSL-1,ТМК UP Magna,с бессмазочным покрытием GreenWell,L-6,0м" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Переводник М NC50 х 244,48x11,99 Н ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Weil, L=0,6M." Кол-во: 1

"Позиция 22" "Стингер стыковочный вставной 139,7 мм с резьбой (5 ½ FH)" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Труба обсадная 177,8x10,36мм, ГОСТ 31446-2017, гр.пр. Р110, PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF (уменьшенная муфта 194,15мм), с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 47.203

"Позиция 24" "Труба обсадная 244,48x11,99мм, API 5СТ, гр.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 46.568

"Позиция 25" "Труба обсадная 323,85x12,4мм, ГОСТ 31446-2017,гр.пр.Р110, PSL-1, группа длин 3,ТМК UP PF,с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 69.111

"Позиция 26" "Труба обсадная 406,4x12,57мм, ГОСТ 31446-2017, rp.np. К-55, PSL-1, группа длин 3, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 17.726

"Позиция 27" "Труба обсадная 508x12,7мм, API 5СТ, гр.пр. К-55, группа длин 3, PSL-1, ТМК UP Magna, с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 22.656

"Позиция 28" "Центратор жесткий модели Spiraglider 323,9 мм для установки в зону башмака предшествующей колонны и в открытый ствол в комплекте с двумя стопорными кольцами. Внешний диаметр: 374,7 мм" Кол-во: 83

"Позиция 29" "89 мм Кабельный протектор" Кол-во: 138

"Позиция 30" "Centralizer, bow spring 7 STR LO NW STA1 STCL 9.609 OD / Центратор пружинный несварной разъемный 177,8 мм, модель пружины STA1" Кол-во: 98

"Позиция 31" "Collar, float 7 402NP L80 NR Vam Top SC80 26.0 / Муфта с обратным клапаном 177,8 мм, модели 402NP, сталь L80, резьба Vam Тор SC80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Collar, stop JSH 7 LO STD SPRL locking pin / Кольцо стопорное 177,8 мм модели JSH" Кол-во: 98

"Позиция 33" "Kit, ADPTR PCR / РСР 7.000 Baker 20/Адаптер кабельный 7.000" Baker 2'0" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Plug, bottom 7.000 NR 400 PSI PUR / Пробка цементировочная нижняя 177,8 мм с противовращательным профилем WiperLok" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Plug, top 7.000 NR PUR / Пробка цементировочная верхняя 177,8 мм с противовращаельным профилем Wiperлок" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Shoe, float 7 323 L80 Vam Top SC80 26.0 / Башмак с обратным клапаном 177,8 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Тор SC80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Shoe, float 7 323 L80 Vam Top SC80 26.0 / Башмак с обратным клапаном и промывочными отверстиями, направленными вниз 177,8 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Top SC 80, для обсадной колонны с толщиной стенки 9,2 мм" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Shoe, float 9-5/8 323 CONC concrete L80 Vam Top 47.0 / Башмак с обратным клапаном и промывочными отверстиями направленными вниз 244,5 мм, модели 323, сталь L80, резьба Vam Тор, для обсадной колонны с толщиной стенки 11,99 мм" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Shoe, float 13-3/8 303 CONC CNCRT L80 Vam Top 68.0. MTRS / Башмак с обратным клапаном 339,7 мм, модели 303, сталь L80, резьба Vam Тор, для обсадной колонны с толщиной стенки 12.19мм" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Stinger, retainerSSA SNAP OUT SEAL ASSY 2.875 EU/Стингер цементировочный SSA 2.875 EU" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Tool, Setting Hydraulic (HST) 2.875 x 2.875 EU Box FW Alloy/Инструмент посадочный модели HST 2.875" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Адаптер для забивки Адаптер 30" DDS для использования с трубой толщиной стенки 1"" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Бесшовные стальные НКТ 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, диапазон длин R-3." Кол-во: 37.42

"Позиция 44" "Бесшовные стальные обсадные трубы 177,8x9,1 Эмм, согласно API5CTPSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР в исполнении для использования без смазки CW , из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, диапазон длин R-3." Кол-во: 104.89

"Позиция 45" "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,1 Эмм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 1,5 м." Кол-во: 2

"Позиция 46" "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 3,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 47" "Бесшовные стальные патрубки 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, с уменьшенным диаметром муфты SC80, длина 6,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 48" "Бесшовные стальные патрубки 244,5x11,99мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 3,0 м" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Бесшовные стальные патрубки 339,7x12,19мм, согласно API5CT PSL.1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 1,5 м." Кол-во: 1

"Позиция 50" "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 1,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 51" "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 2,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 52" "Бесшовные стальные патрубки 88,9x6,45мм, согласно API5CT PSL1, с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 3,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 53" "Бесшовные стальные переводники 177,8x10,36мм, согласно API5CT PSL1, ниппель с резьбовым соединением NEW VAM х муфта 177,8x9,19 мм с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, с уменьшенным диаметром муфты SC80, из стали марки L80, длина 5,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 54" "Бесшовные стальные переводники 177,8x9,19мм, согласно API5CT PSL1, муфта ВТС х ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, с уменьшенным диаметром муфты SC80, из стали марки L80, длина 0,6 м." Кол-во: 2

"Позиция 55" "Бесшовные стальные переводники 244,5x11,99мм, согласно API5CT PSL1, ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР х ниппель с газогерметичным резьбовым соединением VAM ТОР, из стали марки L80, длина 0,6 м." Кол-во: 2

"Позиция 56" "Долото трехшарочное 215,9 МГВ" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Наземный кабель" Кол-во: 180

"Позиция 58" "Направляющая воронка, резьбовое соединение 68.3 мм SLHT муфта, наружный диаметр 75.7 мм, внутренний (Б/У требует ревизии)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE" Кол-во: 2

"Позиция 60" "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE/1" Кол-во: 2

"Позиция 61" "НТК (патрубки L=1м, L=2м, L=3м) 73,00 х5,51 мм, EUE/2" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Обсадная труба с установленным посадочным кольцом" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Патрубок, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L- 3000мм. гр.пр.Р-110" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Патрубок, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L- 500мм. ГР.ПР.Р-110" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Переводник NC38 BOX X 2 7/8 8 RD EU PIN" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Муфта НКМ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКТВ 60x4,8мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Переводник, Муфта НКМ 73х5,5мм/Ниппель НКТВ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Переводник, Муфта НКТВ 60х4,8мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L-ЗООмм, гр.пр.Р-110" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Переводник, Муфта НКТВ 73х5,5мм/Ниппель НКМ 73x5,5мм, L-300мм, гр.пр.Р-110" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Ритейнер цементировочный модели PCR 7.000 17.00-38.00*" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Труба обсадная 244,48x11,99мм, API 5СТ, гр.пр. Q125 тип 1 (с доп. требованиями по High Collapse), PSL-1, группа длин 3, ТМК UP PF, с бессмазочным покрытием Green Well" Кол-во: 16.633

"Позиция 73" "Цетратор с пружиной 7.0" 17-35ppf,DSTC#30" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Электросварные прямошовные стальные патрубки 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, с резьбовым соединением BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 1,5 м." Кол-во: 2

"Позиция 75" "Электросварные прямошовные стальные переводники 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, муфта ВТС х ниппель BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 1,0 м." Кол-во: 2

"Позиция 76" "Электросварные прямошовные стальные переводники 508,0x12,7мм, согласно API5CT PSL1, ниппель ВТС х муфта BIG OMEGA, из стали марки К55, длина 5,0 м." Кол-во: 2