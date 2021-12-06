Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3 δ = 16 мм" Кол-во: 8

"Позиция 2" "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3 δ = 25 мм" Кол-во: 54

"Позиция 3" "Рулоны из вспененного каучука для подземной прокладки с коэффициентом теплопроводности l при +20°С не более 0,047 Вт/(м*К), Купл=1,0, плотность не менее 130кг/м3: d=32мм" Кол-во: 3149

"Позиция 4" "Рулоны из вспененного каучука для подземной прокладки с коэффициентом теплопроводности l при +20°С не более 0,047 Вт/(м*К), Купл=1,0, плотность не менее 130кг/м3: d=40мм" Кол-во: 2789

"Позиция 5" "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3, толщина 50мм" Кол-во: 181