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    Главная / Торги / Поставка рулонов из вспененного каучука

    Поставка рулонов из вспененного каучука

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 11:1506.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рулонов из вспененного каучукаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112043

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рулонов из вспененного каучука

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__МТР__актуал.docx

    Форма_КП_вспененный_каучук.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1487

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    OrlovSV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рулонов из вспененного каучука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 11:15 GMT +306.12.2021 11:1506.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рулонов из вспененного каучукаМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 11:0012.01.2022 11:0012.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112043Подведение итогов не позднее Поставка рулонов из вспененного каучукаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 11:0012.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112043Подведение итогов не позднее Поставка рулонов из вспененного каучукаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рулонов из вспененного каучука

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 246 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГХК_ВВПС_5000Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    20.17.10.179

    Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3 δ = 16 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3 δ = 25 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 3"

    "Рулоны из вспененного каучука для подземной прокладки с коэффициентом теплопроводности l при +20°С не более 0,047 Вт/(м*К), Купл=1,0, плотность не менее 130кг/м3: d=32мм"

    Кол-во: 3149

    "Позиция 4"

    "Рулоны из вспененного каучука для подземной прокладки с коэффициентом теплопроводности l при +20°С не более 0,047 Вт/(м*К), Купл=1,0, плотность не менее 130кг/м3: d=40мм"

    Кол-во: 2789

    "Позиция 5"

    "Высокотемпературные рулоны из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности λ при 20 С не более 0,047 Вт/(м*К), Куп.= 1,0 и с допустимой температурой применения от -60 до 105 0С, номинальная плотность 130 кг/м3, толщина 50мм"

    Кол-во: 181

    "Позиция 6"

    "Клей на основе каучука"

    Кол-во: 4065

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