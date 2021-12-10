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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку барьеров водоналивных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2319)

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку барьеров водоналивных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2319)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110889049Дата и время окончания срока приема заявок Барьер водоналивной вкладывающийсяСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110889049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2319

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку барьеров водоналивных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2319)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 10:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    СКС_2319.7z

    Итоговый_протокол__5156_от_23.12.21_СКС_2319.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7506

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    eSkvortzova@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Барьер водоналивной вкладывающийся

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 17:0028.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110889049Подведение итогов не позднее Барьер водоналивной вкладывающийсяСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Барьер водоналивной вкладывающийся

    Начальная цена

    364 837,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    42.11.10.130

    Ограждения дорожные

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120440/name/61c466de4e8139.32774513

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер водоналивной вкладывающийся 1,2м"

    Кол-во: 140.0000

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    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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