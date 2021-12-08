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    Главная / Торги / Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ

    Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112026Дата и время окончания срока приема заявок Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Автобетоносмеситель_на_шасси_КАМАЗ.7z

    Протокол_решения_ЗП_158_ГП112026_ЭТП_ГПБ_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.ledenev@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леденев Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 12:00 GMT +308.12.2021 12:0008.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112026Дата и время окончания срока приема заявок Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112026Подведение итогов не позднее Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112026Подведение итогов не позднее Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.40.130

    Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_ТКП.xlsx

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110913/name/61b99d9aa98a84.77014570

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 43118"

    Кол-во: 1

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