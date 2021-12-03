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Номер извещения
ГП112079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
asamorokova@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саморокова Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2021 13:00 GMT +303.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112079Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112079Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Cогласно графику: 1. АО «КТК» (Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201) Дизельное топливо, ТУ, кол-во 780 тн, период поставки: с 01/01/2022-10/01/2022 - 195 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 390 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 195 тонн. 2. АО «КТК» (Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201) Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013, кол-во 6240 тн, период поставки: с 01/01/2022-10/01/2022 - 1040 тонн. с 01/01/2022-10/01/2022 - 1040 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 1040 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 1040 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 1040 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 1040 тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Реквизиты назначения (поставка ж/д цистернами): Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201 Код получателя 2846, код ОКПО – 53067205 Адрес получателя - 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.21.300
19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 195
Кол-во: 390
Кол-во: 195
Кол-во: 1040
Кол-во: 1040
Кол-во: 1040
Кол-во: 1040
Кол-во: 1040
Кол-во: 1040
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