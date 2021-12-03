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    Главная / Торги / Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.

    Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112079Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ГСМ___2021.docx

    Приложение_к_Договору___Антикоррупционная_оговорка___2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    asamorokova@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саморокова Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2021 13:00 GMT +303.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112079Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112079Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112079Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (ТУ,ЗИМНЕЕ), КТК. ЯНВАРЬ 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Cогласно графику: 1. АО «КТК» (Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201) Дизельное топливо, ТУ, кол-во 780 тн, период поставки: с 01/01/2022-10/01/2022 - 195 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 390 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 195 тонн. 2. АО «КТК» (Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201) Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013, кол-во 6240 тн, период поставки: с 01/01/2022-10/01/2022 - 1040 тонн. с 01/01/2022-10/01/2022 - 1040 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 1040 тонн. с 10/01/2022-20/01/2022 - 1040 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 1040 тонн. с 20/01/2022-31/01/2022 - 1040 тонн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Реквизиты назначения (поставка ж/д цистернами): Станция Мереть ЗСЖД, код станции 862201 Код получателя 2846, код ОКПО – 53067205 Адрес получателя - 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить коммерческое предложение на следующих условиях оплаты: - отсрочка платежа 90 календарных дней от даты поставки Дополнительные требования: 1. Доставка до ж/д станции назначения. 2. Соответствие качества топлива требованиям ТР ТС, ГОСТ (топливо производства основных НПЗ РФ) 3. Наличие у поставщика объема продаж не менее 200 млн. руб. в год. 4. Действие цены на период поставки предусмотренного объема по 31.01.2022 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо, ТУ (Яйский НПЗ/Славянск ЭКО)"

    Кол-во: 195

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо, ТУ (Яйский НПЗ/Славянск ЭКО)"

    Кол-во: 390

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо, ТУ (Яйский НПЗ/Славянск ЭКО)"

    Кол-во: 195

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 5"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 6"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 7"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 8"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 9"

    "Дизельное топливо, ЕВРО, зимнее, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32, ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 1040

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